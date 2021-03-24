快訊

台中、苗栗4月6日起「供五停二」 兩張圖看停水細節！

反擊美國！北京發布1.5萬字「美國侵犯人權報告」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

料理「薯」王！民間高手曝密技：煎炒蒸煮讓隔夜薯條起死回生

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發文詢問如何讓隔夜薯條起死回生，釣出一票民間大廚分享料理秘方。圖片來源／Ingimage。
網友發文詢問如何讓隔夜薯條起死回生，釣出一票民間大廚分享料理秘方。圖片來源／Ingimage。

現代人熱愛速食，午餐點個漢堡、薯條加可樂，方便快速又美味。但有時工作繁忙，食物來不及趁熱吃完，美味總是大打折扣。一名網友發文詢問「料理隔夜薯條的妙方」，意外釣出許多民間高手提供獨門密招。

原PO在PTT cookclub發文求救「大量隔夜薯條，求各式做法」，他在文中表示妹妹任職的公司辦活動，買了太多速食吃不完，「剩下一大堆薯條冷了沒人要吃，就被我老妹搬回家了。至少20包中薯的量，大概有五六公斤吧⋯⋯未來幾周可能是薯條地獄」。

原PO表示自己想過可以將薯條料理成馬鈴薯濃湯和咖哩，也看過其他人分享可以做成可樂餅，但是製作過程需要油炸，「想到要起油鍋就覺得很麻煩，所以想請教大家還有沒有什麼別的做法？」

網友紛紛留言分享自己的獨門料理密技，「加料當炒麵炒，澱粉類就有啦」、「加一點牛奶打糊煎煎餅？可以自己加高麗菜、肉片或海鮮」、「多加其他配料做成厚煎蛋」、「放進烤箱烤一烤，酥脆薯條又可再度重現，然後看要加什麼口味的粉當作變換味道」、「蒸軟後做番茄馬鈴薯泥」、「詹姆士有用隔夜薯條做過馬鈴薯沙拉」、「切大丁、加蛋加一點澱粉全部捏成餅，分裝冷凍，想到就拿出來煎」。

薯條 PTT

延伸閱讀

熱炒店喝哪款飲料最讚？ 饕客點名：想都不用想就是它了

親友吃海底撈「狂被招待」超羨慕！員工曝2技巧 網實證：是真的

「瓜子要公休」？店家公告讓人霧煞煞 內行秒懂：客家人啦

外送水餃1顆36元？ 真相曝光網爆笑：財富自由真好

相關新聞

料理「薯」王！民間高手曝密技：煎炒蒸煮讓隔夜薯條起死回生

現代人熱愛速食，午餐點個漢堡、薯條加可樂，方便快速又美味。但有時工作繁忙，食物來不及趁熱吃完，美味總是大打折扣。一名網友發文詢問「料理隔夜薯條的妙方」，意外釣出許多民間高手提供獨門密招。

科技業面試考英文26字母？ 網譏：小學生都上得了

隨著科技日益發達，進入電子相關公司成為許多社會新鮮人的夢幻職業，但同時競爭也更加激烈。不過，近日有網友分享一份中國電子公司的英文面試考題，其中包含翻譯、連線、問答等五大題型，內容都相當簡單，讓他直呼「驚呆了」。

理髮都花多少錢？ 內行曝「2口訣」：百元快剪也能剪髮廊同款

理髮、整理外在儀表幾乎是每個人都會做的事，但理髮價差大，從百元理髮到破千元的收費都有，因此有網友好奇大家都喜歡到哪種理髮廳剪頭髮？文章曝光後引起網友熱議，其中還有內行人分享「必備口訣」，學會就能剪出超值造型。

揭基隆面紗！在地人曝「6優點」大讚：拿台北薪水到基隆揮霍

基隆位於北臺灣，群山環抱，因多雨素有「雨港之都」之稱。唯一北面迎海處即為深水谷灣之基隆港，以種類繁多的鮮活漁貨聞名。一名南部網友發文詢問「基隆到底是怎樣的地方啊？」，意外引來在地人的精闢解答。

排骨便當打不贏雞腿便當？ 網揭1關鍵：吃起來不夠爽

忙碌的工作生活中，不少人習慣用便當填飽一餐，除了方便快速、價格實惠，菜色也相當多變。而近日有網友好奇詢問，為何「雞腿便當」總是比「排骨便當」更受歡迎？引起網友熱烈討論，不少人也指出雞腿獲勝的「關鍵點」。

機車鑰匙反鎖車廂…網曝「自救招」 內行人：要看車款

台灣機車族人口多，機車密度之高更是世界知名，不過，由於機車車身較小，雖然在行駛和停車時具便利性，但在存放物品方面，不少人都遇過不小心將鑰匙一併鎖進車廂的窘境。對此，有網友發問是否有「自救辦法」？引來許多網友分享解決方式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。