快訊

詐領獎金！千萬中獎發票沒人領 店家偽造遭檢調搜索

囤房稅將影響78萬租戶？政府沒說清楚的五件事

理髮都花多少錢？ 內行曝「2口訣」：百元快剪也能剪髮廊同款

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇大家都花多少錢理髮？其中，有網友透露只要學會「2口訣」，不管選擇哪種價位都能剪同款造型。示意圖／ingimage
一名網友好奇大家都花多少錢理髮？其中，有網友透露只要學會「2口訣」，不管選擇哪種價位都能剪同款造型。示意圖／ingimage

理髮、整理外在儀表幾乎是每個人都會做的事，但理髮價差大，從百元理髮到破千元的收費都有，因此有網友好奇大家都喜歡到哪種理髮廳剪頭髮？文章曝光後引起網友熱議，其中還有內行人分享「必備口訣」，學會就能剪出超值造型。

一名網友在PTT八卦板發問「有人剪頭髮也都是花100元剪嗎？」他表示從小到大都在百元快剪理髮，但從來都沒有去過其他形式的理髮店，「有鄉民也是跟我一樣的嗎？」問題拋出後，有許多網友就留言回應「我啊，2個禮拜去一次很方便」、「我還剪過50元的咧！臉才是重點，所以早就放棄剪貴的」、「剪100元也有造型啊，不要太複雜的，理髮師都願意剪！」、「求學時沒錢會去剪貴的，出社會開始賺錢反而都100元完事」。

有一名網友就回文提到，如果是男生去理髮，會講「剃兩邊」這3字或講「兩邊順推」4字的專業說法，「那去幾元的都一樣，除非追求像日韓明星的造型，才需要去很貴的理髮店」。

其中，也有許多網友認為「百元理髮排隊時間成本怎麼算？」、「排隊1小時、剪髮20分鐘，這樣花100元一點也不划算」、「百元剪髮都要排隊，週末還要排1小時以上，真的划算嗎？」

PTT 剪髮

延伸閱讀

女逛好市多被搭訕！一句「請三思」秒退2雷物 網：遇到好心人

親友吃海底撈「狂被招待」超羨慕！員工曝2技巧 網實證：是真的

計算機「2撥鍵」幹嘛用？內行人秒解功能 網讚：長知識了

古早家庭理髮「生財工具照」 釣出一票老人：沉睡記憶被喚醒

相關新聞

理髮都花多少錢？ 內行曝「2口訣」：百元快剪也能剪髮廊同款

理髮、整理外在儀表幾乎是每個人都會做的事，但理髮價差大，從百元理髮到破千元的收費都有，因此有網友好奇大家都喜歡到哪種理髮廳剪頭髮？文章曝光後引起網友熱議，其中還有內行人分享「必備口訣」，學會就能剪出超值造型。

揭基隆面紗！在地人曝「6優點」大讚：拿台北薪水到基隆揮霍

基隆位於北臺灣，群山環抱，因多雨素有「雨港之都」之稱。唯一北面迎海處即為深水谷灣之基隆港，以種類繁多的鮮活漁貨聞名。一名南部網友發文詢問「基隆到底是怎樣的地方啊？」，意外引來在地人的精闢解答。

排骨便當打不贏雞腿便當？ 網揭1關鍵：吃起來不夠爽

忙碌的工作生活中，不少人習慣用便當填飽一餐，除了方便快速、價格實惠，菜色也相當多變。而近日有網友好奇詢問，為何「雞腿便當」總是比「排骨便當」更受歡迎？引起網友熱烈討論，不少人也指出雞腿獲勝的「關鍵點」。

機車鑰匙反鎖車廂…網曝「自救招」 內行人：要看車款

台灣機車族人口多，機車密度之高更是世界知名，不過，由於機車車身較小，雖然在行駛和停車時具便利性，但在存放物品方面，不少人都遇過不小心將鑰匙一併鎖進車廂的窘境。對此，有網友發問是否有「自救辦法」？引來許多網友分享解決方式。

網紅米砂當AV監製曝月收入 「8字答案」網驚呆

YouTuber米砂（Misa）作風大膽，言行潑辣，常惹出不少風波，她的影片多半以兩性、成人話題為主，平時也經常在社群網站上分享大尺度的性感照片...

熱炒店喝哪款飲料最讚？ 饕客點名：想都不用想就是它了

不少上班族下班後總愛到熱炒店與朋友、同事們聚餐小酌，暢談舒解一天的工作壓力，熱炒店裡愉快的聊天氣氛更是深受顧客喜愛。日前，就有一名網友好奇「火鍋熱炒店的2大飲料怎麼選？」貼文曝光後引起網友討論，但網友們卻一面倒提議喝另一種「跟熱炒更搭的飲料」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。