理髮都花多少錢？ 內行曝「2口訣」：百元快剪也能剪髮廊同款

理髮、整理外在儀表幾乎是每個人都會做的事，但理髮價差大，從百元理髮到破千元的收費都有，因此有網友好奇大家都喜歡到哪種理髮廳剪頭髮？文章曝光後引起網友熱議，其中還有內行人分享「必備口訣」，學會就能剪出超值造型。

一名網友在PTT八卦板發問「有人剪頭髮也都是花100元剪嗎？」他表示從小到大都在百元快剪理髮，但從來都沒有去過其他形式的理髮店，「有鄉民也是跟我一樣的嗎？」問題拋出後，有許多網友就留言回應「我啊，2個禮拜去一次很方便」、「我還剪過50元的咧！臉才是重點，所以早就放棄剪貴的」、「剪100元也有造型啊，不要太複雜的，理髮師都願意剪！」、「求學時沒錢會去剪貴的，出社會開始賺錢反而都100元完事」。

有一名網友就回文提到，如果是男生去理髮，會講「剃兩邊」這3字或講「兩邊順推」4字的專業說法，「那去幾元的都一樣，除非追求像日韓明星的造型，才需要去很貴的理髮店」。

其中，也有許多網友認為「百元理髮排隊時間成本怎麼算？」、「排隊1小時、剪髮20分鐘，這樣花100元一點也不划算」、「百元剪髮都要排隊，週末還要排1小時以上，真的划算嗎？」