機車鑰匙反鎖車廂…網曝「自救招」 內行人：要看車款

台灣機車族人口多，機車密度之高更是世界知名，不過，由於機車車身較小，雖然在行駛和停車時具便利性，但在存放物品方面，不少人都遇過不小心將鑰匙一併鎖進車廂的窘境。有網友發問是否有「自救辦法」？引來許多網友分享解決方式。

該網友在批踢踢實業坊發文表示，自己曾經不慎將機車鑰匙鎖在車廂內，只好把車牽給車行師傅求救，而師傅拿工具把主殼拆開後，再按下一個東西，車廂馬上就打開了，迅速手法讓原PO好奇「這代表以後能自救嗎？」

文章一出，湧入民眾討論，許多人指出「坐墊往外扳開手就深的進去了」、「有些車椅墊比較軟的，能直接掰開伸手進去拿」、「一個人用力扳，另一個人手下去撈」、「有些機車從座墊側邊用力扳開，會出現縫隙手掌可以伸進去」。

但也有不少內行網友點出「看車款，老車車廂通常用力扳就很大縫」、「新車難度高很多但還是能試」、「舊型車一堆還不用拆」、「看車型的椅墊裏面有沒有加防竊板」等，提醒原PO能不能「自救」，還是要依不同車款而定；而若無法自救，也有人建議「找常往來的店家，搞不好會幫你免費開」、「不如多打一把藏在車上」。