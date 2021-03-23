網紅米砂當AV監製曝月收入 「8字答案」網驚呆

YouTuber米砂（Misa）作風大膽，言行潑辣，常惹出不少風波，她的影片多半以兩性、成人話題為主，平時也經常在社群網站上分享大尺度的性感照片，去年宣布轉行當AV產業監製後，更是引起熱議，網路聲量居高不下。日前網友問她「現在月收入為多少？」，她也大方分享數目，引起網友震驚。

米砂進軍AV界後，負責腳本撰寫及到片場勘查，也會親自指導演員，日前她在instagram的限時動態發起「你問我答」的活動，就有網友好奇她當監製後的月收入，沒想到米砂大方透露「跟追蹤數差不多吧」，目前她IG追蹤人數為67.2萬，可以估計她當AV監製月收就高達60多萬元。

另外，也有網友疑問「自己當監製這麼久，會不會也想下海當AV女優？」她表示「目前是沒有想過，但如果找不到人選上場拍片，的確是有考慮親自上陣，但是按照目前的狀況來看，可能要等到3021年，畢竟還有很多優秀又很正的，還輪不到我」。