聽新聞
test
0:00 / 0:00
網紅米砂當AV監製曝月收入 「8字答案」網驚呆
YouTuber米砂（Misa）作風大膽，言行潑辣，常惹出不少風波，她的影片多半以兩性、成人話題為主，平時也經常在社群網站上分享大尺度的性感照片，去年宣布轉行當AV產業監製後，更是引起熱議，網路聲量居高不下。日前網友問她「現在月收入為多少？」，她也大方分享數目，引起網友震驚。
米砂進軍AV界後，負責腳本撰寫及到片場勘查，也會親自指導演員，日前她在instagram的限時動態發起「你問我答」的活動，就有網友好奇她當監製後的月收入，沒想到米砂大方透露「跟追蹤數差不多吧」，目前她IG追蹤人數為67.2萬，可以估計她當AV監製月收就高達60多萬元。
另外，也有網友疑問「自己當監製這麼久，會不會也想下海當AV女優？」她表示「目前是沒有想過，但如果找不到人選上場拍片，的確是有考慮親自上陣，但是按照目前的狀況來看，可能要等到3021年，畢竟還有很多優秀又很正的，還輪不到我」。
米砂先前上陶晶瑩節目時，曾透露在AV選角上有「特別要求」，認為AV演員要會翻白眼，表示「翻白眼我覺得是滿重要的，要如何翻得很性感，不要像嚇到那種。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言