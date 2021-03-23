畢業多年為何要辦同學會？ 網曝「暗黑真相」：目的太明顯了

畢業多年後，你會想再跟久未聯絡的老同學們聚一聚嗎？一名網友在PTT閒聊板發文坦言，畢業後的同學會如果單純來看，是要跟老同學聯繫感情敘敘舊，「但我覺得現在這個時代，會想要辦同學會或會去參加同學會的，應該十之八九都是混得不錯的人才會想要去參加或辦同學會；混得不好或為了三餐生計忙碌不堪的人，哪怕同學會那天剛好自己有空，聚會地點就在自家附近，我想也是不會參加」。

他感嘆，「同學會根本已經不是用來聯繫感情敘舊用的了，根本是用來比較彼此的成就，還有比誰的駐顏有術，比較凍齡技巧的聚會了」，他也不禁納悶問到「大家如果有同學會的邀約時真的會去參加嗎？」

文章一出，立刻引起大批網友留言表示「私底下熟的自己約出來聚餐就好，十年前不熟的，十年後一樣不熟啊」、「去過一次，發現留完聯絡方式，會保持聯繫的都是原本就一路熟過來的」、「熟的約出來就好，同學會沒必要，討厭的10年後還是討厭比成就大賽」、「要敘舊直接來聯絡我就好了啊，幹嘛還要透過同學會」。

也有網友坦言「同意這篇，還有補一個去曬小孩的」、「會去的多半是炫耀或是有業務或借錢目的」、「會聯絡平時就會聯絡，同學會都是在炫耀和拉生意用的」、「我參加完國小同學會後，做保險的同學就開始跟我頻繁聯絡，還說要約出來，但明明這10幾年來都沒聯絡啊，目的太明顯了吧，無言」。