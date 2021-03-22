聽新聞
test
0:00 / 0:00
高招！他偷看妹訊息 驚見「讓外送員送上樓」秘訣
外送平台規定，外送員必須將餐點送至消費者指定樓層地點，不過有消費者為體諒外送員，多會自行下樓取餐。有網友發現妹妹都能讓外送員送上樓，看了她的手機留給外送員的訊息後，才得知她的秘訣，讓他直呼高招，甚至想要模仿。
有網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，「我發現我妹都能讓外送員送上樓，然後我偷看她留給外送員的訊息，竟然是『穿薄紗睡衣不方便下樓領餐能幫我送上來嗎？謝謝你喔』我是不是以後也要穿薄紗睡衣了？」
其他網友則笑稱「你可以説...你只有穿內褲不方便下樓！反正他也不知道你是男的」、「你穿我相信外送員也會送上樓..只不過可能大部分要上去扁你吧」、「就說了外送員不要這麼膚淺了！所以我說幾樓我來就好」、「那些外送員都太年輕了，定力不夠堅強」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言