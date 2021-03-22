快訊

白天上班上學覺得精神很差？ 元兇是熱量爆表的六種常見麵包

透早打AZ疫苗 陳時中： 背有些痠痠的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高招！他偷看妹訊息 驚見「讓外送員送上樓」秘訣

聯合新聞網 / 綜合報導
外送平台規定，外送員需將餐點送上樓。示意圖。圖／聯合報系資料照片
外送平台規定，外送員需將餐點送上樓。示意圖。圖／聯合報系資料照片

外送平台規定，外送員必須將餐點送至消費者指定樓層地點，不過有消費者為體諒外送員，多會自行下樓取餐。有網友發現妹妹都能讓外送員送上樓，看了她的手機留給外送員的訊息後，才得知她的秘訣，讓他直呼高招，甚至想要模仿。

有網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，「我發現我妹都能讓外送員送上樓，然後我偷看她留給外送員的訊息，竟然是『穿薄紗睡衣不方便下樓領餐能幫我送上來嗎？謝謝你喔』我是不是以後也要穿薄紗睡衣了？」

其他網友則笑稱「你可以説...你只有穿內褲不方便下樓！反正他也不知道你是男的」、「你穿我相信外送員也會送上樓..只不過可能大部分要上去扁你吧」、「就說了外送員不要這麼膚淺了！所以我說幾樓我來就好」、「那些外送員都太年輕了，定力不夠堅強」。

外送員

延伸閱讀

不滿女兒男友開公司太有錢？ 母警告：少年得志就會外遇

男街上講電話下一秒竟遭棕熊追趕 用生命拔腿狂奔到對街

打一顆蛋掉「1大2小」3個蛋黃 內行人揭密：太幸運了

測速器？公司陽台出現詭異紅光 網友解答：真的很有效

相關新聞

高招！他偷看妹訊息 驚見「讓外送員送上樓」秘訣

外送平台規定，外送員必須將餐點送至消費者指定樓層地點，不過有消費者為體諒外送員，多會自行下樓取餐。有網友發現妹妹都能讓外送員送上樓，看了她的手機留給外送員的訊息後，才得知她的秘訣，讓他直呼高招，甚至想要模仿。

無所不包！她怕耳機壞掉「捆成聽診器」 網笑：可能有醫生夢

一名網友爆料家中長輩對於需要保護的物品異常執著，堅持要用膠帶、電火布、膠膜包起來，最近甚至將耳機包成了聽診器！

國道三號巧遇「跑跑卡丁車」？ 內行人一看驚呼：2百萬一台

國道上驚見「跑跑卡丁車」！昨（20）日一名網友在臉書《 爆廢公社二館 》PO文提到，自己在國道三號行駛時，偶然看見兩輛神似「跑跑卡丁車」的跑車呼嘯而過，讓他不禁直呼「坐在上面跑高速的感覺應該很爽！」

打一顆蛋掉「1大2小」3個蛋黃 內行人揭密：太幸運了

大多數人都喜歡吃蛋，不僅很有營養，也可以做出多種不同料理，而通常一顆蛋裡頭都只有一個蛋黃，但有網友打了一顆卻掉出三個蛋黃，其中一個的顏色和大小竟然跟另外兩個不一樣，讓他看了超傻眼，照片PO網後也讓其他人看了驚呼連連。

冰箱有生鮭魚片爽喊「免改名就能吃」 他買完哇沙米細看暴怒

壽司郎推出名字有「鮭魚」整桌免錢活動，不少人揪團到戶政事務所改名，引爆全台鮭魚之亂。不過卻有網友哭訴，家人買的某樣食材，使他成為鮭魚風潮的受害者，原因曝光笑翻千名網友。

鹹酥雞最搭哪款超商飲品 內行激推：炸物都要配這款！

在台灣宵夜選擇十分多樣，而鹹酥雞也是許多人的首選之一，但多數人都會認為吃鹹酥雞時應該要搭配手搖飲料，但多數手搖飲料店都有營業時間的限制，因此就有女網友好奇發問「跟鹽酥雞最搭的超商飲料」，藉此詢問網友們吃炸物時最推薦的超商飲料。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。