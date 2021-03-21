國道三號巧遇「跑跑卡丁車」？ 內行人一看驚呼：2百萬一台

國道上驚見「跑跑卡丁車」！昨（20）日一名網友在臉書《 爆廢公社二館 》PO文提到，自己在國道三號行駛時，偶然看見兩輛神似「跑跑卡丁車」的跑車呼嘯而過，讓他不禁直呼「坐在上面跑高速的感覺應該很爽！」

原PO在文中提到，昨日在國道三號巧遇「跑跑卡丁車」從一旁經過，「從旁邊呼嘯而過的聲浪我喜歡」。從照片中可見，原PO身邊同時有一輛白色和藍色的小型跑車，外型都神似知名賽車遊戲「跑跑卡丁車」。

PO文一出後，隨即引來網友熱議，紛紛留言回應「可以領牌的卡丁車」、「太可愛的跑車了，我還以為是P圖」、「這樣進蘇花改會窒息吧」、「應該會蚊蟲吃到飽」、「這種遇到大車應該會直接被碾爆」、「這種車感覺可以從大車下面穿越」、「這台感覺是古董車很少見」、「沒想到在台灣可以看到這種車」。

有部分網友指出，這兩輛神似「跑跑卡丁車」的賽車，其實是要價百萬的頂級跑車，「英國caterham出場的車，價值不斐」、「這手工車全台限量25台」、「這車2百多萬一台欸」、「老實說這車沒有很好開，因為是復古車，很多現代化設備都沒有，之前有幸開過」、「貴貴的車」、「這是caterham super 7，20幾萬英鎊，等同於要好幾百萬台幣」、「英國復古輕量跑車啊」。