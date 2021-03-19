聽新聞
test
0:00 / 0:00
改名要花1小時…她批鮭魚之亂「浪費行政資源」反遭嗆：沒讓他們加班
知名連鎖壽司店17、18日推出活動，只要姓名中含有與「鮭魚」同音同字者，即可享有免費優惠，引起全台一陣「鮭魚改名潮」。不過，一名自稱母親在戶政事務所工作的網友透露，其實改名作業相當耗時，讓她直言這項活動「非常浪費行政資源跟人力」，未料卻遭部分網友反嗆「這不就是工作？」、「有讓這些公務員加班嗎？」
因應壽司店活動，全台上百人改名為「鮭魚」，成為時下最熱門話題。一名網友在網路論壇《Dcard》發文表示，自己的媽媽在戶政事務所工作，活動消息一出，馬上就有許多民眾前來辦理更名，大多是八、九年級的學生，其中更有連續兩人把名字改成16個字。
該網友認為，雖然改名是個人權益，但根據媽媽的經驗，行政專員光是處理一個人的換證作業，大約就需花費1小時的時間，讓她認為這場「鮭魚之亂」，實在非常浪費行政資源和人力。
而該文一出，不少網友湧入討論，有人指出「人家行使法律給他的個人權利，就算浪費資源也沒什麼好說的吧」、「這本來就業務範圍，什麼叫浪費人力？有讓這些公務員加班嗎？」等，認為民眾依照規定辦理業務，並無不妥之處。
不過，也有網友表示「權利是權利，但這也是浪費社會資源吧？」、「如果今天浪費的是警政資源大家會崩潰嗎？」、「支持政府向店家徵收額外的行政費用」等，對原PO的觀點表達支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言