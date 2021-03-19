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改名要花1小時…她批鮭魚之亂「浪費行政資源」反遭嗆：沒讓他們加班

聯合新聞網 / 綜合報導
連鎖壽司店推出活動，吸引全台上百人改名為「鮭魚」，享受免費優惠。 示意圖／記者劉學聖攝影
連鎖壽司店推出活動，吸引全台上百人改名為「鮭魚」，享受免費優惠。 示意圖／記者劉學聖攝影

知名連鎖壽司店17、18日推出活動，只要姓名中含有與「鮭魚」同音同字者，即可享有免費優惠，引起全台一陣「鮭魚改名潮」。不過，一名自稱母親在戶政事務所工作的網友透露，其實改名作業相當耗時，讓她直言這項活動「非常浪費行政資源跟人力」，未料卻遭部分網友反嗆「這不就是工作？」、「有讓這些公務員加班嗎？」

因應壽司店活動，全台上百人改名為「鮭魚」，成為時下最熱門話題。一名網友在網路論壇《Dcard》發文表示，自己的媽媽在戶政事務所工作，活動消息一出，馬上就有許多民眾前來辦理更名，大多是八、九年級的學生，其中更有連續兩人把名字改成16個字。

該網友認為，雖然改名是個人權益，但根據媽媽的經驗，行政專員光是處理一個人的換證作業，大約就需花費1小時的時間，讓她認為這場「鮭魚之亂」，實在非常浪費行政資源和人力。

而該文一出，不少網友湧入討論，有人指出「人家行使法律給他的個人權利，就算浪費資源也沒什麼好說的吧」、「這本來就業務範圍，什麼叫浪費人力？有讓這些公務員加班嗎？」等，認為民眾依照規定辦理業務，並無不妥之處。

不過，也有網友表示「權利是權利，但這也是浪費社會資源吧？」、「如果今天浪費的是警政資源大家會崩潰嗎？」、「支持政府向店家徵收額外的行政費用」等，對原PO的觀點表達支持。

鮭魚 公務員 加班

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