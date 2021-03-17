他沒坐過高鐵商務艙好奇「差在哪」 網尷尬：錢燒很快的感覺

高鐵建設縮短了往返南北的時間，但因高鐵票價較其交通工具昂貴，因此許多人搭乘高鐵時都會稍做考慮，日前就有一名網友分享經驗表示，之前本想搭乘商務車廂，一見到票價卻立刻放棄，轉而選擇搭乘一般標準車廂，但他仍相當好奇商務車廂到底搭起來是什麼感覺？

原PO在PTT八卦板發文表示，之前搭高鐵時本來想對自己自己好一點，就到自動售票機台選了一張商務車廂車票，「價格跳出來，唉，按了返回還是選了標準車廂」，原PO被昂貴票價給嚇傻，當場反悔。

若以最北南港站搭車南下至左營站為例，選擇標準車廂票價為1,530元，但同一班車的商務車廂卻要價2,500元，價差高達970元，而原PO也感嘆自己從沒搭過商務艙，忍不住好奇「商務車廂內部長怎樣，搭起來什麼感覺，有人可以分享嗎？有卦？」

貼文曝光後，引發許多網友討論，有搭乘商務車廂經驗的網友就透露，「座位1列4個，不用像坐到普通車廂C、D、E的位置那麼擠」、「車廂位置離出口近」、「可以跟服務員要免費的咖啡跟茶」、「商務艙的小姐比較正」、「內裝紫色尊爵不凡，又有飲料點心可享用」、「座位大比較好坐，還有插座，會送點心飲料跟報紙」、「長途坐起來很好睡」、「很容易在那節車廂遇到名人」。

不過，也有許多人就坦言，「（坐商務車廂）又沒有比較快」、「很快錢就不見的感覺」、「疫情不能飲食，沒用」、「浪費錢的感覺」、「挺普通的，一樣會有吵鬧的小孩」、「沒有差，除非你愛吃那些」、「每次都用信用卡升等，根本無感」，貼文引起許多網友討論，分享高鐵商務車廂的優缺點，但也有人認為依照自己的需求選擇搭乘車廂才能享受一趟順心的旅程。