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雙B滿街跑「但親友都沒開」 他問入手雙B容易嗎？網揭現實

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友問路上看到好多輛雙B，但奇怪的是自己的親友團沒有一個人開。圖為賓士GLB。聯合報系資料照片／記者張振群攝影
有網友問路上看到好多輛雙B，但奇怪的是自己的親友團沒有一個人開。圖為賓士GLB。聯合報系資料照片／記者張振群攝影

路上名車越來越多，到處可見BMW、賓士的蹤影，就有網友發文直言「路上雙B真的好多」，這些車款往往售價是100、200萬起跳，但奇怪的是，自己的朋友圈就沒人開雙B，讓他不禁好奇問「買雙B很容易嗎」。貼文一出，引發網友熱烈討論，還有人直呼「TOYOTA還比賓士稀奇」。

觀察各大車廠2月的銷售表現，單從「進口車總銷量」來看，賓士（Benz）以2325輛的掛牌數，拿下冠軍寶座，TOYOTA則以1998輛排名第2，馬自達（Mazda）和凌志（Lexus）則分居第3和第4。據網站「u-car.com.tw」分析，2月進口車市場受到農曆年假與銷售方案影響，掛牌數與1月相比，衰退4成，但與國產車相比，受影響的程度較小，且2月進口車的總市占率有46.5%，比1月的40.7%表現更好。

這份數據也讓網友很有感，日前就有人在論壇「mobile01」發文表示，他在路上看到許多人開BMW、賓士，而這些車款的售價隨便都是100、200萬起跳，可是在自己的朋友圈「都沒人開雙B」，這種現象讓他不禁懷疑好像活在「平行世界」，因此他好奇發文詢問，買雙B是很容易的事嗎？

貼文一出，許多網友紛紛有感留言，「在台灣雙B、保時捷和Lexus的車輛滿街都是，早已經不是什麼多尊貴的品牌，騎機車在等紅綠燈時，經常都會被這些車包圍」、「現在國產車太貴了，明明國產又自產自銷還能賣破或接近百萬，當初換車時還絕大多數沒全車六氣囊，所以怎麼買得下去....只好多捏一點買進口車」、「現在連日系進口車也都要賣到快100萬了，高檔一點的都快200萬，花1、200萬買雙B看起來也還好」。

也有人表示原PO不能從朋友圈以偏概全，「這是你的問題，可能是交友圈或是工作環境」、「因為你沒有開雙B...如果你買了雙B，就會認識開雙B的朋友了，有一種叫物以類聚」，另一派網友則認為開雙B不一定是身份地位的展示，「現在一堆二手外匯車，其實國產車的新車價都差不多可以入手了」、「不需迷思雙B，自己喜歡高興就好，養不養得起看個人」。

TOYOTA BMW mobile01

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