這裡觀光人潮沒縮水！ 網點名「2夜市」沒捷運卻打趴士林夜市

疫情衝擊造成台灣觀光業慘澹，知名台北士林夜市人潮減退，甚至傳出「老闆比客人多」的慘況。相較之下，就有一名網友提出疑問，「寧夏夜市」和「南機場夜市」明明距離捷運站有一段距離，人潮卻似乎不受影響，貼文曝光後引起網友熱議。

日前有一名網友在PTT八卦板發文討論夜市人潮話題，他表示「奇怪？為什麼寧夏夜市看來還是來很多人？連捷運都沒直接通過，要繞一圈走10幾分鐘才有的南機場夜市，還被譽為台北市最強夜市」，反觀出了捷運站步行2分鐘就能到的士林夜市卻沒人，讓他忍不住好奇詢問「士林（夜市）是輸在哪？」

貼文曝光後，有網友將矛頭指向「士林夜市鎖定主要客群為觀光客」，不只陸客銳減後生意大受影響，也因疫情在全球爆發後，幾乎不見國際觀光客人潮，導致士林夜市「老闆比客人多」。許多網友也留言指出，「名聲臭掉還做臭的事情，就回不去了」、「這夜市就專做外國人的，當然沒人去」、「吃觀光客比重太高」、「誰想去被坑啊？」、「宰觀光客宰太兇的下場」。

對比之下，雖然寧夏夜市和南機場夜市距離捷運站較遠，但網友坦言「便宜又大碗」的消費路線讓它們勝出了。網友們紛紛留言表示，「南機場夜市人確實多到噁心，主要是價格夠低」、「所謂老台北的口味，可以在寧夏體驗看看」、「寧夏的自治會很用心」、「南機場夜市走便宜大碗路線」、「南機場、寧夏、饒河都是吃的居多，人活著就是要吃飯啊」、「南機場真的屌打，東西好吃又便宜」。