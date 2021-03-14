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軍中暗黑料理有哪些？ 過來人淚吐：腳臭饅頭+偽蘿蔔糕

聯合新聞網 / 綜合報導
「當兵」是每個台灣男性的必經之路，也是許多人一輩子難忘的回憶。 圖／聯合報系資料照
「當兵」是每個台灣男性的必經之路，也是許多人一輩子難忘的回憶。 圖／聯合報系資料照

當兵實在有太多故事可以講，除了跟弟兄們互動的點滴之外，「軍中菜色」也可以拿出來，獨自聊一篇。一名朱姓網友近日就在臉書社團《爆廢1公社》發文，問大家在當兵期間，吃過最特別的「暗黑料理」是什麼？想不到真的釣出許多奇葩菜色，像是「跟石頭一樣硬的豬排」、「偽蘿蔔糕」、「有腳臭味的鰻頭」、「夾著蟑螂蛋的饅頭」都在名單中。

「當兵暗黑料理有什麼？」針對網友的回覆，大致可整理成幾個面向，第一個就是兩個食材組成的奇怪搭配，「水煮秋刀魚+番茄醬，這道他們叫糖醋魚」、「我實在很不能理解，到底為什麼吃漢堡要配滷蛋清炒小白菜，主委是不是壞掉了？」、「鳳梨苦瓜雞+豆瓣醬，真的是一股無法形容的味道」。

不只這樣，國軍要偽裝術，現在連菜色也要會，「軍用口糧夾花生醬果粉去炸，偽裝成蘿蔔糕」、「鍋湯喝到快見底了，才發現鍋底有菜瓜布，神奇的是全連沒人拉肚子」。

除了這些詭異搭配外，失敗的料理過程，也會讓人食不下嚥，「在太陽底下的沙灘操課打開鐵製便當盒，感動的一瞬間，發現3個豬肉片疊在一起，中間完全沒熟是生的，從天堂掉入地獄」、「炸、烤沒熟的雞腿、腿排，還有血水的那種」、「炒麵是甜的，豬排是糊的，菜是焦的」、「去支援廚房才知道，早餐饅頭那麼多口味，是麵粉+口味粉（猜測應該是化學加工成各種口味）+水去攪拌按壓的。重點是，有一個超大鐵臉盆，麵粉、加工粉、水都放進去後，用腳去攪拌按壓、去踩，上半身在炒菜、煎蛋」、「28年前在苗栗某訓練單位吃到有腳臭的饅頭」。

除了以上，國軍還得通過「蟲蟲危機」，網友們表示，「吃完中飯才看到菜桶口邊有一群蛆在爬」、「新兵訓的午晚餐白飯整碗都米蟲，操到餓昏頭餐餐吃三碗」、「稀飯裡面沒幾顆米，上面浮著一層高蛋白、白色的蟲」、「饅頭夾蟑螂蛋」。

國軍 蟑螂 便當

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