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暖心！日本人創「鳳梨歌」聲援台灣 王定宇也轉發：眼睛紅了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本團體「給食当番」特別製作「鳳梨歌（台湾パイナップルのうた）」暖心聲援台灣，讓綠委王定宇也轉發影片。 圖擷自「給食当番」YouTube
日本團體「給食当番」特別製作「鳳梨歌（台湾パイナップルのうた）」暖心聲援台灣，讓綠委王定宇也轉發影片。 圖擷自「給食当番」YouTube

中國大陸日前對台灣鳳梨下禁令，讓農民好擔憂，不過也有其他國家力挺，像是日本，不只超市的台灣鳳梨被搶購一空，現在還有創作團體「給食当番」特別製作「台灣鳳梨歌（台湾パイナップルのうた）」暖心聲援，讓許多台灣人紛紛直呼感動，就連綠委王定宇都在臉書分享該影片。

這首鳳梨歌於8日在YouTube上線，創作團隊指出，這是他們看到台灣鳳梨新聞後，才決定製作的歌，希望在這個艱難的時期，台日可以一起加油。歌曲MV相當輕快可愛，歌詞也充滿了溫暖，像是「台灣鳳梨好吃，如果你吃一口，它會很甜蜜，充滿幸福」、「台灣人很善良，在0秒內將座位交給老年人」、「天堂～天堂～Love台灣」，一字一句都可以感受到台日之間的友好。

影片下方也可以看到日本網友鼓勵台灣，「台灣鳳梨是最好的，香蕉跟芒果也很棒」、「台灣鳳梨真的很好吃！大家應該吃的」、「台灣加油，我支持你」；而許多台灣人也紛紛用日文回應，「謝謝日本的朋友，可愛的鳳梨歌」、「日本人真的很可愛」、「台日永遠是家人」、「謝謝日本，疫情結束一定要再去」。

綠委王定宇也在臉書分享這支影片，向日本表達感謝，同時直呼「邊看邊笑邊紅了眼睛」。而底下留言大多也都是在感謝日本人，不過也有少數網友忘不了王定宇的同居風波，紛紛詢問，「委員昨晚還是合租嗎？」、「夫人有邊看新聞邊哭嗎？」

王定宇 鳳梨 日本 農民

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