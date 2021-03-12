快訊

接種AZ疫苗後不良事件 羅一鈞：黃種人血栓發生機會低

阻斷陸「併吞軍工業」：烏克蘭突襲國有化空軍引擎公司

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女客人大方給999元小費 外送員曝1招讓她「芳心大悅」

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員示意圖。圖／ingimage
外送員示意圖。圖／ingimage

許多人都嚮往外送員自由的工作生活，不僅不用面對上司的壓力，還有機會賺得高額獎金，但也必須長時間在外奔波，和忍受日曬雨淋，因此有些顧客會貼心地給予小費鼓勵，有一名網友在臉書上開心的PO文，表示自己收到一筆近千元的小費，讓其他同行外送員看了超羨慕。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出手機截圖，上面顯示收到一筆999元的小費，原來這是一名女顧客給的，讓他開心的直呼「謝謝乾媽！好人一生平安」，還開玩笑的說「阿姨我會繼續努力」。

貼文讓許多人看了也訝異，「這小費夠多噢」、「好猛喔，這什麼啦，比餐還貴了吧」、「別人的小費都不會讓我失望」、「阿姨缺兒子嗎？」還有同行羨慕地說「跑UE小費好多…我跑熊貓，客人連一塊也要找」、「為什麼我的客人在等我找他1元」、「從來不知道這是什麼東西」、「跟我跑同區，我怎麼都是幾10元，最多不超過200元」。

不過也有網友質疑會不會是客人按錯數字了，原PO對此則解釋說「不會啦！她上次給我300，這次我跟她說了幾句『特別』的話，她芳心大悅吧」，至於是說了什麼特別的話，原PO並沒有多加說明。

一名外送員收到客人給的999元高額小費。 圖／翻攝自「外送員的奇聞怪事」
一名外送員收到客人給的999元高額小費。 圖／翻攝自「外送員的奇聞怪事」

外送員

延伸閱讀

高中生半夜公墓滑手機還叫外送 網友笑：確定他是人？

2博士生曾任政治幕僚 切換當美食外送員也是另類田野觀察

外送員轉職考上公務員 兼顧「跑單+讀書」秘訣大公開

大盜出沒！外送員連三次拿餐都被偷 網曝原因：不意外

相關新聞

曾與江宏傑親密造訪 福原愛家鄉愛店老爺爺嘆：人都可能被妖魔化

日本桌球天后福原愛因週刊大篇幅報導，如今深陷婚變及外遇疑雲，與以往好形象的落差更引來許多日本人嚴厲批判，不過消息傳回故鄉宮城縣仙台市後，仍有鄉親出言鼓勵，希望她能度過難關。

女客人大方給999元小費 外送員曝1招讓她「芳心大悅」

許多人都嚮往外送員自由的工作生活，不僅不用面對上司的壓力，還有機會賺得高額獎金，但也必須長時間在外奔波，和忍受日曬雨淋，因此有些顧客會貼心地給予小費鼓勵，有一名網友在臉書上開心的PO文，表示自己收到一筆近千元的小費，讓其他同行外送員看了超羨慕。

怕隔離無聊！她備「14天份A片」寵男友招連發 網笑歪：求續集

許多台灣留學生迫於疫情關係而返國，回國後先接受14天的隔離安排才能與家人團聚，日前就有一名在德國留學的男網友分享久沒見面的女友替他安排這趟奇葩的隔離之旅，女友聽他隨口一句「想喝鮮奶茶」竟然就一口氣買了14杯飲料放在冰箱裡，更準備14天份的A片清單給他，連續好幾波寵男友行為讓網友哭笑不得，紛紛直呼「太幸福了吧！」

高中生半夜公墓滑手機還叫外送 網友笑：確定他是人？

現在外送服務太方便，只要按按手機或一通電話就可以不用出門，在家坐享美食送上門，而外送員也因此常遇到許多令人啼笑皆非的訂單，就有一名外送員PO文表示接到客人指定送到公墓，雖然他不怕，但送達時卻也被對方的動作給嚇了一大跳，讓他抱怨「幹嘛半夜在公墓滑手機」。

九層塔很快就發黑？ 內行人曝「保鮮」妙招：放多久都沒問題

家庭主婦通常上一次菜市場就會買足好幾天份的菜量庫存，但如何保存卻是一大難題，近日有一名網友分享過去有人教學香菜的保存方法相當受用，但用來保存九層塔卻失敗了，因此好奇詢問網友是否有妙招可傳授？貼文一出立刻釣出一票內行網友留言回應。

太香了？肥皂遭老鼠啃咬 他氣炸要拿來當誘餌捕抓

肥皂是最常見的清潔物品之一，除了一般洗手的之外，還有洗衣皂、洗面皂等，因為都會跟肌膚接觸到，越來越多人都會挑選成分較天然的來使用，或許就是因為沒有化學添加物，才讓老鼠愛不釋手。有網友在臉書PO文抱怨在好市多（Costco）買回來的肥皂，好幾塊都被老鼠啃咬，貼文也釣出許多人分享相同經驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。