女客人大方給999元小費 外送員曝1招讓她「芳心大悅」

許多人都嚮往外送員自由的工作生活，不僅不用面對上司的壓力，還有機會賺得高額獎金，但也必須長時間在外奔波，和忍受日曬雨淋，因此有些顧客會貼心地給予小費鼓勵，有一名網友在臉書上開心的PO文，表示自己收到一筆近千元的小費，讓其他同行外送員看了超羨慕。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出手機截圖，上面顯示收到一筆999元的小費，原來這是一名女顧客給的，讓他開心的直呼「謝謝乾媽！好人一生平安」，還開玩笑的說「阿姨我會繼續努力」。

貼文讓許多人看了也訝異，「這小費夠多噢」、「好猛喔，這什麼啦，比餐還貴了吧」、「別人的小費都不會讓我失望」、「阿姨缺兒子嗎？」還有同行羨慕地說「跑UE小費好多…我跑熊貓，客人連一塊也要找」、「為什麼我的客人在等我找他1元」、「從來不知道這是什麼東西」、「跟我跑同區，我怎麼都是幾10元，最多不超過200元」。

不過也有網友質疑會不會是客人按錯數字了，原PO對此則解釋說「不會啦！她上次給我300，這次我跟她說了幾句『特別』的話，她芳心大悅吧」，至於是說了什麼特別的話，原PO並沒有多加說明。