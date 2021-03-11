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他拿200元面額紙鈔結帳卻遭拒收！ 網揭這「致命原因」

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO拿200元鈔票找零遭店員拒絕，令他好奇發問「為什麼？」圖為200元紙鈔。圖／聯合報系資料照片
原PO拿200元鈔票找零遭店員拒絕，令他好奇發問「為什麼？」圖為200元紙鈔。圖／聯合報系資料照片

法定貨幣顧名思義就是可正常交易、消費使用的貨幣，除常見的100元鈔票、500元鈔票及1000元鈔票外，也有比較少見的200元鈔票、2000元鈔票。有網友分享，日前買東西時，掏出200元鈔票結帳，對方卻遲遲不肯收下，令他疑惑道「真的有店家不收200元及2000元的新台幣嗎？」

一名網友於《PTT》上發文分享，他去附近早餐店消費時，拿了500元鈔票給老闆找零，對方問「找200元鈔票給你OK嗎？」，令原PO感到奇怪，接受後便決定將其花掉。之後到了賣場結帳時，櫃台店員卻表示「疑？這可以收嗎？」，另一個櫃台卻回覆「可以啦，我昨天才收一張」，令原PO好奇「有沒有店家真的不收200元鈔票及2000元鈔票的？」

文章發布後，網友紛紛留言表示，「不是店家不收，是很多客人不接受找錢」、「因為很少看到，店家怕收到假鈔」、「店家跟客人都怕拿到假鈔，兩邊都不收根本不能流通」、「不是店家拒收，而是店家收了之後找給客人，但客人都不收，所以店家才不喜歡收」。

有網友直言，這樣的現象反應了「顧客心理」，「其實是店家收了之後找給客人，但客人都不想收，變相導致店家拒收。這是顧客的問題，店家只是反應這個現象」。

假鈔 PTT

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