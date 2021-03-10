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老饕推南部古早味潤餅 網一看「靈魂配料」嗨翻：這才是王道

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO認為加了麵條的潤餅才是最美味的。圖擷自爆廢1公社
原PO認為加了麵條的潤餅才是最美味的。圖擷自爆廢1公社

逢年過節，有民眾會於春節、清明及寒食節享用潤餅，食用者會選擇喜愛的菜色，再撒上花生粉、糖粉後包裹起來享用。有網友分享，家中準備了豐盛的菜色來包潤餅，其中一項必備食材更是讓他直呼「潤餅要有這食材才是王道」。

原PO於「爆廢1公社」上發文分享，為應景清明時節，家中會準備一桌豐盛的菜色來包潤餅吃，身為南部人的他，比起北部的潤餅，更愛南部包麵條的潤餅，原PO也發問尋找同好「有人愛南部包麵條的潤餅嗎？」，文章發布後，引起網友熱烈回應。

有網友紛紛留言為「包麵條的潤餅」點讚，「沒麵條沒靈魂」、「南部都是這樣子吃的」、「麵條是必須！」、「包麵條超好吃」、「我是結婚後才知道有這個東西，真的很好吃，每年都很期待吃這個」、「加麵條、糖粉的潤餅無敵」、「怎麼可以不包麵！」、「要加豆菜麵才是王道！」。

也有網友不愛包麵條的潤餅，「不愛包麵條！」、「我買的時候都請老闆不要加麵」、「這是什麼邪教」。有老饕分享自家的獨門配方，「可以試試包油飯！」、「我喜歡包冬粉的」、「我娘家都包油麵當底，我婆家都用豆菜麵當底！」。

潤餅 春節

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