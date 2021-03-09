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百年前一圓硬幣值多少？ 網曝實際價錢：會有人收

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在整理家中舊物時，發現阿嬤時代所使用的錢幣。圖擷自ptt
網友在整理家中舊物時，發現阿嬤時代所使用的錢幣。圖擷自ptt

一百多年前的一圓硬幣，現在能值多少錢呢？一位網友在整理家中舊物時，發現阿嬤時代所使用的錢幣和一本書頁已經變黃斑駁的「明治大帝」，網友中有人看到錢幣眼睛為之一亮，馬上回應大讚「一枚錢幣，台幣5000元會有人收」。

原po在ptt貼圖表示，整理家裡發現這些東西。圖中可見兩串用布包著的硬幣，總共約有33枚。硬幣一面有「一圓」字樣，另一面除刻有龍紋之外，還有「大日本‧明治四十五年」字樣，所以這些是日本硬幣。而「明治大帝」一書內頁除蓋有「泰山藏書」藏書章，還有手寫「蘇泰山寄贈」文字，可見此書來源。

網友們看完圖片後，紛紛留言回應「到底是有多久沒整理，才會整理出這些東西」、「水喔，當傳家寶」、「龍銀」，有網友說「硬幣有人收啊，書不值錢」、「明治45年，100多年前的錢幣」、「剛剛上網看，一枚台幣5000元會有人收」。

據了解，1日元銀幣是日本近代製造發行的一種銀元，面額為「一圓」。面額一圓的銀幣均帶有龍圖，鑄造發行始於明治三年（1870年），止於大正三年（1914年）。

「明治大帝」一書內容是講述明治天皇一生事蹟為主。根據維基百科，明治天皇為日本第122代天皇，諱睦仁，孝明天皇第二子，母為典侍中山慶子。1852年11月3日，睦仁出生於外祖父中山忠能的宅邸，幼年居於京都御所以及東宮御所。1868年8月27日，按其繼承順位，睦仁親王以年僅16歲之齡即位為天皇，是為明治天皇。

網友在整理家中舊物時，發現阿嬤時代所使用的錢幣。圖擷自ptt
網友在整理家中舊物時，發現阿嬤時代所使用的錢幣。圖擷自ptt

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