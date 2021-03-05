影／福原愛異國婚姻生變引關注 日本正妹曝台日生活差異

近日福原愛和江宏傑婚變的消息鬧得沸沸揚揚，除了有人探討婆媳之間的問題之外，異國婚姻的文化差異也備受討論。有一名日本正妹心奈，就在Youtube分享台日兩邊在生活習慣上的差別，讓人見識到日本人極為要求的禮節。

心奈日前接受「不要鬧工作室」邀約拍攝影片，分享在日本時以及嫁來台灣後的差異性。她說小時候在家裡，媽媽都會教她做菜、做家事，雖然做的菜沒有特別好吃，但身為家庭主婦，煮飯和打掃對她來說都沒問題。

心奈說日本的女生不管去哪裡都要化妝，但偏偏她是個很懶的人，來到台灣後發現沒有化妝也可以出門，壓力也就沒那麼大。她說在日本即使是去家附近的便利商店，也要花時間打扮，不然大家看到會覺得很奇怪，但在台灣就可以穿很輕便的衣服去買東西，就算穿老公的T恤也不會有人特別注意。

另外，在日本只要出門就一定要穿鞋子，不可以穿拖鞋，否則就會被媽媽罵沒有禮貌，但在台灣穿拖鞋出去也不會有人覺得奇怪，讓心奈覺得非常方便。

影片引起網友熱烈討論，「日本人真的很壓抑，顧慮眾人的看法，台灣人比較喜歡舒服做自己」、「日本女生真辛苦」、「日本我真的生活不了！貓膩太多」、「我日文老師講的也是，連倒垃圾都不能隨便穿著」、「在日本不化妝真的會奇怪」。