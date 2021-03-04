王品多樣化品牌你最推薦誰？ 老饕狂推這一家：CP值超高！

王品集團成立後，以「多品牌經營」打入台灣市場，不僅有火鍋、燒烤、鐵板燒也有日式料理等滿足饕客的味蕾。有網友發起討論，好奇「王品系列最推薦哪個品牌？」，網友紛紛點名「這一家」，留言區蓋起高樓。

一名網友於《PTT》上發文分享，他指出台灣餐飲業競爭激烈，王品集團原先以多樣化品牌、顧客至上的服務態度吸引消費者駐足，但品牌光環逐漸褪色，收了不少店，但也發展了更多新品牌，令原PO好奇發問「大家推薦哪一間旗下品牌呢？」

有網友紛紛點名「石二鍋」、「享鴨」、「青花驕」，「唯一推石二鍋，價格和品質相較起來CP值較高，其它都普普」、「石二鍋好吃，生意一直都很不錯」、「石二鍋！超喜歡冬瓜檸檬」、「青花驕也很好吃」、「推享鴨、很讚」、「青花驕我覺得不錯」、「享鴨跟聚，不過最常吃石二鍋」。

但也有網友點名老品牌「西堤」、「藝奇」，「我還是滿愛西提的鴨胸，也不會太貴，主餐只有鴨胸好吃」、「西堤鴨胸+1，和牛涮跟享鴨也很讚」、「西堤鴨胸真的很好吃」、「藝奇還行吧，精緻又美味」、「藝奇還行…其他都還好」、「吃一圈後還是推西堤」。