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純屬虛構的英國王室故事？《王冠》沒拍的「愛爾蘭衝突」

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失戀想放縱買滷味怒吃！ 老闆娘秒變臉退錢一句話逼哭他

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男大生失戀想買滷味配啤酒放縱一下。圖／取自《Dcard》
一名男大生失戀想買滷味配啤酒放縱一下。圖／取自《Dcard》

不少人談戀愛都經歷過失戀，如何從失戀走出來是一大課題。一名男大生日前被女友分手，想抒發一下心情放縱自己，計畫去買很久沒吃的滷味配著啤酒喝，沒想到滷味店老闆娘一聽到他失戀，馬上轉換態度，霸氣又暖心舉動讓他直呼「眼淚都流出來了」。

一位男大生在網路論壇《Dcard》上發文表示，因剛被女朋友甩了，一個人去健身房待到閉館，結束後想去買很久沒吃的滷味，店裡的老闆娘看到很久沒光顧的原po便詢問了幾句，「很久沒看到你欸！」他則回說「對啊最近減肥，但今天被女友甩了...放縱一下！」

老闆娘聽到後立刻變臉，把原po付過的錢全部退給他，並留下霸氣發言「誰沒有這個時候，失戀也是談戀愛的一部分啊，趕快回家吧」，讓他相當感動。

該貼文也引發許多網友熱烈討論，紛紛留言「吃一小包叫放縱喔？」、「拍拍，怒吃一頓」、「老闆娘好溫暖」、「要愛上老闆娘了嗎？」、「闆娘，我不想努力了...」、「早知道多夾一點欸」、「晦氣，收錢會倒霉」、「我等等買鹹酥雞也要說我失戀」、「記得下次交新女友要帶著多去消費」、「想知道哪一間！去支持一下」、「原潑加油！別逼自己走出來，慢慢來，明天會更好的」

滷味店老闆娘聽到原po的遭遇立刻退他錢。圖／取自《Dcard》
滷味店老闆娘聽到原po的遭遇立刻退他錢。圖／取自《Dcard》

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