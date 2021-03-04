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山藥還是斷手？親戚送這顆嚇壞他 網友驚：特級咒物嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友從親戚那收到一顆山藥，形狀卻有如一隻受詛咒的斷手般驚悚。圖擷取自twitter
日本一位網友從親戚那收到一顆山藥，形狀卻有如一隻受詛咒的斷手般驚悚。圖擷取自twitter

農作物的生長方式五花八門，即使是經過挑選，陳列在菜市場、超市的產品，都可能有不同的奇妙形狀，更遑論田地直接採收過的。日本網友最近就分享，他最近收到一個猶如詛咒斷手的山藥，樣子嚇壞不少網友。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，twitter網友ibukiriP近日在網上分享，他最近收到一顆日本薯蕷（又稱「細葉野山藥」），然而這顆山藥看起來，卻活像是一個人的手掌與五根手指，加上沾滿泥土的漆黑外觀，活像是一隻受到詛咒的斷手。

ibukiriP表示，這顆山藥是從弟（表堂弟）給他的。當時他聯絡務農的從弟，希望能分給他一些多出來的蔥，結果對方就連山藥一起給了。而雖然形狀詭異，不過內容毫無疑問便是山藥，所以也做成菜餚美味地吃進肚子了。

其他網友則回應「太可怕了吧」、「感覺吃了會全身發癢」、「特級咒物嗎」、「天神的惡作劇吧」、「看起來是會實現你的願望，但也會招來厄運的手」、「實現願望同時會折斷一隻手指這樣」、「告訴你還剩下四個願望」、「吉良吉影嗎」、「警察該工作啦」。

日本

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