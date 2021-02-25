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好市多外牆一整排密密麻麻樓梯超吸睛 專業網友曝真正用途
知名美式大賣場好市多（Costco）因為商品多樣又實惠，時常吸引許多人前去消費，而賣場不僅商品吸引人，其它的人事物也備受注意，一名台南女網友在臉書上PO出一張好市多的外觀，一整排的樓梯密集的建於外牆上，讓她相當驚訝，有消防員一看很快就知道其真正用途，也大讚業者專業、守法。
從原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出的照片可看到，好市多的外牆上有一整排整齊又密集的樓梯，高度有三層樓，密密麻麻地相當吸引目光，原PO不解這些樓梯有什麼用處，於是貼文問道「台南好市多外觀這些樓梯有何作用。造景用嗎？」
照片引起許多人的熱議，有網友歪樓留言說「廠房維修用」、「新接龍吧」、「老闆美國人，連樓梯都要比人家大又多」、「VIP可以進去密室」、「黑卡可進專屬購買區」、「退貨快速通道」、「搶購東西專用入口，一開始先來個爬樓梯，再衝到賣場裡面跑個500公尺障礙才能搶到熱銷產品」。
對此，有位消防員提出正確解答表示這是「室外安全梯」，他說「鐵皮建築物火災時，靠它你才看得到明天的太陽」。其他人也留言表示認同，「緊急疏散用的吧」、「幾千人同時逃生，避免人踩人。很棒的企業，按照法規保障消費者的安全」、「火災、地震當下逃生專用」、「快速疏散，台式賣場應該沒有」、「逃生梯，需要疏散的人數決定所需要的樓梯總寬度」、「說是逃生，但一樓都被整排機車擋住了」。
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