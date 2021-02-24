快訊

台南向黑道「宣戰」 黃國昌：胡志強宣戰過20多次

富邦、日盛「金金併」 公平會點頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外送選無接觸服務！她開門驚見這景象 網大讚聰明

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO叫外送選「無接觸服務」，開門後景象卻讓她直呼傻眼，示意圖。圖／聯合報系資料照
原PO叫外送選「無接觸服務」，開門後景象卻讓她直呼傻眼，示意圖。圖／聯合報系資料照

外送平台崛起，除了與餐廳合作外，也與各大賣場及超商合作，讓不便外出或是忙碌族群也能輕鬆購物。有女網友分享，她利用外送平台買了生鮮雜貨，開門後的景象卻令她傻眼，直呼「好好笑！」

一名網友於臉書社團《爆廢公社二館》上發文表示，她利用外送平台叫了全聯生鮮雜貨，又因為疫情影響，選擇了無接觸服務。不料開門後卻驚見「排排躺好的」整齊蔬菜們，讓原PO感到相當有趣「我知道是我沒買袋子才這樣，只是單純覺得好笑，沒有別的意思，這是在賣菜的概念嗎？」

原PO開門後卻驚見「排排站好的」生鮮雜貨。圖擷自爆廢公社二館
原PO開門後卻驚見「排排站好的」生鮮雜貨。圖擷自爆廢公社二館

有網友詼諧表示，「擺得很整齊，給外送員點讚」、「鄰居會不會抱走一顆高麗菜，然後放50元在地上？」、「他排得很認真」、「這外送員懂排喔！」、「這擺設很可以！」、「請問老闆娘，這怎麼賣？」、「感覺可以拿香出來拜拜了」。

也有內行網友點出「無接觸送餐」的關鍵，「東西一目了然，拍照回報才清楚」、「擺整齊是要拍照才不會有爭議，這外送員很聰明的」、「擺整齊、照相走人、打電話通知，不然有少的話，又要麻煩了」、「外送員是為了拍照吧！怕有爭議少東西啦」、「無接觸，要拍照上傳系統交差，這樣全部都拍到，不怕少東西」。

爆廢公社 外送員 生鮮 疫情

延伸閱讀

找超久終於有了！好市多見「骨灰罐紅茶」網狂推：加鮮奶超好喝

打開保溫袋見餐點「瀑布般傾瀉」 外送員崩潰：好想哭

台北人為何不南遷？網揭「南北利弊」嘆：回台北擠鳥籠較好

哪種青菜最難吃？ 網友答案一面倒：怎樣料理都沒救

相關新聞

外送選無接觸服務！她開門驚見這景象 網大讚聰明

外送平台崛起，除了與餐廳合作外，也與各大賣場及超商合作，讓不便外出或是忙碌族群也能輕鬆購物。有女網友分享，她利用外送平台買了生鮮雜貨，開門後的景象卻令她傻眼，直呼「好好笑！」

女友動手烤餅乾成品讓他嚇壞 全場笑翻：我家的貓也會做

料理新手多多包涵！有網友日前分享女友烤的巧克力曲奇餅乾，結果成品曝光卻嚇壞大家，還有人打趣問道「做了什麼得罪女友的事嗎？」

日本青森縣產「人肉」？ 網：不知道人肉鹹不鹹

語言、文字是人類間相互溝通的橋樑，不過有時也會發生認知錯誤的糗事。有一男網友日前在臉書「日台交流広場」貼出一張內有「青森產人肉」的照片，並表示「青森縣的文化真特殊」，更引起網友好奇「不知道人肉鹹不鹹」。

台灣泡麵霸主是誰？超商店員曝「這品牌」：補貨補最兇

台灣泡麵品牌、口味眾多且方便料理又好吃，是不少民眾的宵夜首選。對此，有網友好奇發問「台灣品牌的泡麵之王是誰」，問題曝光後，釣出超商店員根據過往的補貨經驗提出看法。

鳥取砂丘出土汽水罐經業者認證「40年前超稀有」 網友敲碗：拜託復刻

市面上雖然有許多字號悠久的罐裝飲料，不過即使是同個品牌，但飲料本身的包裝在漫長過程中，仍很可能不斷推陳出新，因此從飲料的包裝設計，就可以看得出是屬於哪個年代的產物。最近就有日本就有人，挖出了約40年前的汽水罐，讓許多網友憶起當年。

店員提醒名店蛋黃酥要散熱 男子照做「結局悲慘」網笑瘋

多花一筆洗車清潔的費用！近日有網友外帶知名店家的人氣蛋黃酥，因為是新鮮出爐店家提醒要打開蓋子散熱，沒想到過不久就發生悲劇，照片在網上曝光，眾人看完都笑說「後座也要繫安全帶啊！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。