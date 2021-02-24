外送選無接觸服務！她開門驚見這景象 網大讚聰明

外送平台崛起，除了與餐廳合作外，也與各大賣場及超商合作，讓不便外出或是忙碌族群也能輕鬆購物。有女網友分享，她利用外送平台買了生鮮雜貨，開門後的景象卻令她傻眼，直呼「好好笑！」

一名網友於臉書社團《爆廢公社二館》上發文表示，她利用外送平台叫了全聯生鮮雜貨，又因為疫情影響，選擇了無接觸服務。不料開門後卻驚見「排排躺好的」整齊蔬菜們，讓原PO感到相當有趣「我知道是我沒買袋子才這樣，只是單純覺得好笑，沒有別的意思，這是在賣菜的概念嗎？」

原PO開門後卻驚見「排排站好的」生鮮雜貨。圖擷自 爆廢公社二館

有網友詼諧表示，「擺得很整齊，給外送員點讚」、「鄰居會不會抱走一顆高麗菜，然後放50元在地上？」、「他排得很認真」、「這外送員懂排喔！」、「這擺設很可以！」、「請問老闆娘，這怎麼賣？」、「感覺可以拿香出來拜拜了」。

也有內行網友點出「無接觸送餐」的關鍵，「東西一目了然，拍照回報才清楚」、「擺整齊是要拍照才不會有爭議，這外送員很聰明的」、「擺整齊、照相走人、打電話通知，不然有少的話，又要麻煩了」、「外送員是為了拍照吧！怕有爭議少東西啦」、「無接觸，要拍照上傳系統交差，這樣全部都拍到，不怕少東西」。