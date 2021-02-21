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台灣限定都市傳說！這7字讓特斯拉瞬間當機 網朝聖刷爆五星

聯合新聞網 / 綜合報導
這間土魠魚羹店意外成為讓特斯拉導航當機的魔咒。 圖擷自DDCAR TW YouTube
這間土魠魚羹店意外成為讓特斯拉導航當機的魔咒。 圖擷自DDCAR TW YouTube

近日特斯拉流傳起台灣限定的「都市傳說」，車主只要對著語音導航唸出「開元路土魠魚羮」7個字，系統就會當機重開，不少車主皆已實測認證過。而這間位在台南開元路的土魠魚羹也讓不少人笑說「老闆是不是欠特斯拉錢？」現在Google評論更湧入大批網友朝聖。

位在台南市北區的這間土魠魚羹是不少老饕們的最愛，除了招牌紅燒土魠魚羮之外，魚肚湯、肉燥飯也是讓人垂涎三尺。不過有特斯拉的車主近日發現，如果欲開車到該店消費，並對著導航唸出「開元路土魠魚羮」，系統就會當機重開，而且不管是特斯拉的哪一種車款，皆無一倖免，全球僅有台灣發生這樣的情況。

對此，官方認為可能是因為語音辨識程式碼出現異常導致，目前後台工程師已進行除錯工作，未來會透過線上更新方式修復。同時，特斯拉也呼籲車主不必擔心，該項問題不會造成行車安全上的疑慮。

而消息曝光後，許多網友也到這間土魠魚羮Google評論區留下五星，「朝聖一下讓特斯拉當機的土魠魚羮」、「特斯拉都害怕的對手」、「老闆是不是欠特斯拉錢？」、「好吃，但是你讓我的特斯拉壞掉了」、「特斯拉開不過來，我自己走路來」。

近日特斯拉流傳起台灣限定的「都市傳說」，車主只要對著語音導航唸出「開元路土魠魚羮」7個字，系統就會當機重開。 圖擷自粉專《開元紅燒土魠魚羮》
近日特斯拉流傳起台灣限定的「都市傳說」，車主只要對著語音導航唸出「開元路土魠魚羮」7個字，系統就會當機重開。 圖擷自粉專《開元紅燒土魠魚羮》

特斯拉 都市傳說

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