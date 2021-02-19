生日送女友八萬包包卻慘遭冷凍？網友笑瘋評：這很不行

另一半生日該送什麼禮物？想必是不少人頭痛的問題。一名網友表示，自己趁著女友生日的時候，精心準備買了一個「八萬」的包包，卻沒想到女友壓根不敢背。他把包包的實際照片貼上臉書社團後，網友笑到併軌直說「還能發文算你幸運」。

該名男網友在臉書爆廢公社二館發文，說自己送了一個八萬的包包給女友當生日禮物，心想「女生不是都很愛包包嗎？」，沒想到卻被丟在一旁完全「不敢背」。他把照片貼上社團後，還附註袋子比包包還貴，此時才真相大白，八萬指的是麻將外觀的「八萬」字樣，而非價值八萬元的包包。有網友好奇在網購平台搜尋，發現一個百來元就有，笑說「很奸詐還知道用愛馬仕袋子裝」，大膽推測女友可能還寧願背袋子。

「八萬」的包包內還藏著疑似iPhone的盒子。圖擷自 爆廢公社二館

不過真正的禮物其實藏在裡頭，其中一張照片露出有蘋果LOGO的包裝盒，疑似是一支新的iPhone手機。其他網友看了便表示八萬包包「這很不行，只有內容物可以」，留言風向瞬間改變認為其實「裡面的東西還蠻實在的」。

其他網友也幽默回應當心女友被碰走，「她應該比較喜歡發財」、「原來我的中洞在你手上」。甚至反問原PO怎麼不直上九萬版本，既然都花錢了，多一萬「Level不一樣」。留言中也有不少女網友認為相當有趣，覺得原PO有心準備禮物就很加分。