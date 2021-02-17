快訊

羽球／戴資穎稱霸150周球后 「小戴障礙」再堆高

熱低壓形成！ 氣象局：明天有機會成今年首颱杜鵑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他買二手推理漫畫看沒幾頁 一個「畫龍點睛」就被爆雷

香港01 / 卓柏安／報導
不少人都喜歡二手書，但亦有可能踩雷！圖為示意圖片。圖片來源／ingimage
不少人都喜歡二手書，但亦有可能踩雷！圖為示意圖片。圖片來源／ingimage

二手書比新書便宜一點可以幫書迷省點錢，但隨時亦會因為「撿便宜貨」而踩雷得不償失！日本有網友在twitter上分享指，自己購買二手推理漫畫之後，翻開頭幾頁就發現被爆雷，全因上個人「畫龍點睛」直接劇透！

日本網友「かんたれ（@hadoruu1）」在twitter上載圖片，指自己購買一本二手推理漫畫後翻開閱讀，但內容在秒速之內就被破壞了。原來他買來的二手漫畫之中，上個買家在漫畫頭幾頁內就已經圈住其中1個角色，並指明她是兇手，直接劇透令閱讀下去的興趣大減。不少網友都留言指做法令人無法投入，甚至建議樓可以到書店要求退款。

日本網友分享自己買到的二手漫畫，發現裏面有上個買家加工，直接劇透犯人是誰。（twitter「@hadoruu1」圖片）
日本網友分享自己買到的二手漫畫，發現裏面有上個買家加工，直接劇透犯人是誰。（twitter「@hadoruu1」圖片）

其實過去亦有發生類似的事件，有台灣網友在2015年時分享個人經歷，指自己生日時收到朋友送的柯南漫畫，打開才發現裏面每一格都已經將兇手圈了起來，根本無辦法投入閱讀，直指這是他收過最令他翻白眼的生日禮物。

延伸閱讀：

20大絕交級Xmas Gift　犯眾憎相架水杯未算最伏

南韓「醜萌漫畫」吸粉124萬　作家真面目曝光…竟是個靚仔OPPA？

文章授權轉載自《香港01》

推理 漫畫

延伸閱讀

父驚覺兒「髮色」不對！網笑綠光罩頂、內行人曝最大原因

老公藏年終當私房錢！妻曬棉被「抖出13萬紙鈔」飛下樓

日本離奇歷史懸案！他們喝下「防疫人員」給的藥 瞬間銀行屍橫遍野

拿了錢總是馬上花光？三招養成儲蓄習慣 收拾房間是第一步

相關新聞

台北小吃店設低消網一面倒力挺 讚一碗麵僅20元「太佛了」

現今不少餐飲業都會設置低消來避免顧客佔位卻不消費的清況，通常都出現在稍具規模或定價略高的店中。但有網友觀察到，南機場一家小吃店竟也設有低消，雖然僅20元，卻相當少見，再仔細一看菜單，乾麵、米粉湯等最低也是20元，也是北部罕見，引起討論。

他買二手推理漫畫看沒幾頁 一個「畫龍點睛」就被爆雷

二手書比新書便宜一點可以幫書迷省點錢，但隨時亦會因為「撿便宜貨」而踩雷得不償失！日本有網友在twitter上分享指，自己購買二手推理漫畫之後，翻開頭幾頁就發現被爆雷，全因上個人「畫龍點睛」直接劇透！

16歲休學當YouTuber 「粉底妹」剛買下百萬賓士

網路世代社群當道，不少年輕人搶當網紅，但職業YouTuber真的好賺嗎？馬來西亞就有一位女學生16歲就下定決心休學，經營YouTube頻道5年，沒想到近日已買下百萬賓士，讓網友們羨慕不已...

黑狗兄來拜年？他等紅綠燈驚被「劫車」 無助吶喊：噓！噓！

黑狗兄驚喜現身來拜年？日前，一名機車騎士在路口等紅綠燈時，意外遭到「不速之客」襲擊，只見黑狗兄踏著輕巧的步伐，沿著斑馬線直奔而來，一個邁步便踏上機車的腳踏板...

拜年遇警告「放著我來」！親戚亮外國頂級餐具遭網噓爆：很高貴膩？

春節假期是親戚聯絡感情的好時機，不少人都會趁機四處拜訪，中間難免會遇到令人不舒服的事。有民眾就抱怨，遇到親戚在她們上門前預先傳訊警告「家中餐具一組4500元，千萬不要洗」，讓她覺得頗傻眼，網友也認為親戚「根本在炫耀」，建議她「乾脆別去」。

男頭卡欄杆還被親友「遠端操控」 他哭：以後不會再亂玩

許多人都會趁著農曆春節的時候與家人團聚、培養感情，但歡聚過程中可要注意自己的「人身安全」！日前，一名男網友在嬉戲的過程中，不慎將自己的頭卡在欄杆的縫隙中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。