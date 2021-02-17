他買二手推理漫畫看沒幾頁 一個「畫龍點睛」就被爆雷

二手書比新書便宜一點可以幫書迷省點錢，但隨時亦會因為「撿便宜貨」而踩雷得不償失！日本有網友在twitter上分享指，自己購買二手推理漫畫之後，翻開頭幾頁就發現被爆雷，全因上個人「畫龍點睛」直接劇透！

日本網友「かんたれ（@hadoruu1）」在twitter上載圖片，指自己購買一本二手推理漫畫後翻開閱讀，但內容在秒速之內就被破壞了。原來他買來的二手漫畫之中，上個買家在漫畫頭幾頁內就已經圈住其中1個角色，並指明她是兇手，直接劇透令閱讀下去的興趣大減。不少網友都留言指做法令人無法投入，甚至建議樓可以到書店要求退款。

日本網友分享自己買到的二手漫畫，發現裏面有上個買家加工，直接劇透犯人是誰。（twitter「@hadoruu1」圖片）

其實過去亦有發生類似的事件，有台灣網友在2015年時分享個人經歷，指自己生日時收到朋友送的柯南漫畫，打開才發現裏面每一格都已經將兇手圈了起來，根本無辦法投入閱讀，直指這是他收過最令他翻白眼的生日禮物。

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文章授權轉載自《香港01》