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男頭卡欄杆還被親友「遠端操控」 他哭：以後不會再亂玩

聯合新聞網 / 綜合報導
男網友不慎將自己的頭卡在欄杆的縫隙中，一旁的小朋友還有樣學樣，也想將頭伸出來。圖／截自《爆廢1公社》
男網友不慎將自己的頭卡在欄杆的縫隙中，一旁的小朋友還有樣學樣，也想將頭伸出來。圖／截自《爆廢1公社》

許多人都會趁著農曆春節的時候與家人團聚、培養感情，但歡聚過程中可要注意自己的「人身安全」！日前，一名男網友在嬉戲的過程中，不慎將自己的頭卡在欄杆的縫隙中，左拉右扯都不能順利脫出，一旁的家人還樂呵呵的進行「遠端語音操控」，讓他羞恥地直呼「我以後不會再亂玩欄杆」。

該名男網友在《爆廢1公社》分享影片，只見他的頭意外卡在欄杆內，即便拿下眼鏡、使出吃奶的力氣硬拉，都無法順利脫困。尷尬之際，一旁的小朋友還有樣學樣的想將頭一起伸出欄杆外，讓男網友急得大喊「走開啦」，深怕小朋友也陷入與自己相同的「人身危機」之中。

一旁的親朋好友也把握住機會，趕緊將這爆笑的一幕錄影下來，甚至開始「遠端語音操控」指揮男網友，「慢慢的，慢慢的」、「不是你到中間一點，然後用手」、「頭轉一個方向看看」、「這樣子不行耶」，紛紛以「口頭指導」幫助男網友脫困。所幸，男網友最後靠著奮力一扯，才終於從欄杆上脫困，他也在文中直呼「我以後不會再亂玩欄杆」，驚險瞬間讓他永生難忘。

影片分享後，引來廣大網友回響，「新年一大早就來這齣」、「笑死...一切都不是欄杆的錯」、「男人的快樂就是這麼簡單」，也有人開玩笑表示，「所以你頭為什麼要進去呢？」、「其實頭過身就過，他可以身體鑽過去」、「很棒的家長！這是最好的身教」、「拍攝者不救？」、「我以為你要在那邊待到開工」。

男網友不慎將自己的頭卡在欄杆的縫隙中，一旁的親友還樂呵呵的錄影並「遠端語音操控」。圖／截自《爆廢1公社》
男網友不慎將自己的頭卡在欄杆的縫隙中，一旁的親友還樂呵呵的錄影並「遠端語音操控」。圖／截自《爆廢1公社》

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