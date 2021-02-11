快訊

大陸富豪孫宇晨自爆買GME股票大虧 損失或達80%

首長年夜飯必備佳餚是...盧秀燕包蛋餃、侯友宜吃長年菜、黃偉哲愛佛跳牆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烏魚子拿去微波竟爆炸 網曝一作法：像炙燒

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO直接將烏魚子放進微波爐加熱，未料烏魚子頭尾竟爆開了。圖擷自爆廢公社公開版
原PO直接將烏魚子放進微波爐加熱，未料烏魚子頭尾竟爆開了。圖擷自爆廢公社公開版

今日就是除夕夜，家家戶戶都會準備豐盛年菜，一家人團圓吃好料，其中烏魚子就是許多家庭必備的菜色。有網友近日發文分享，提醒大家「烏魚子千萬不能微波」，她表示將烏魚子從冰箱拿出，放進微波爐加熱1分鐘，未料卻傳出爆炸聲，烏魚子頭尾皆爆開，且口感非常難吃。

原PO在「爆廢公社公開版」指出，她從冰箱將之前烤剩下的烏魚子拿出，準備料理來吃，為求方便，直接將烏魚子丟進微波爐加熱，但加熱不到10秒，爐內卻傳出蹦一聲，打開一看才發現烏魚子爆炸了，烏魚子頭尾處露出滿滿金黃色烏魚卵，令原PO哭笑不得，笑稱自己是「過年放鞭炮、製作爆米花」，並透露烏魚子爆炸的位置口感相當難吃，建議民眾不要輕易嘗試。

貼文一出後，許多網友紛紛留言，「蛋不能放微波爐啊」、「還好妳有說出來，不然過年因該還會很多人會爆蛋」、「長知識」、「不是什麼東西都可放微波爐加熱的，蛋也是」、「變杯子蛋糕了」、「好像腳踏車墊，破掉的那種 」、「感覺糟蹋了」。

另有網友教怎麼加熱，「我都是冷凍拿出來微波13秒，打開翻面再10秒，不會爆剛好微燙」。也有人建議，烏魚子可以在微波前劃上一刀，味道就會像炙燒作法一樣美味。

爆炸 爆廢公社 年菜 除夕夜

延伸閱讀

嚇歪！他驚見玉米冒出「黑色瘤狀物」 網曝真相長知識了

娃娃機夾高檔烏魚子！實品讓他翻白眼 網笑：借你放大燈

家住海邊！「烏魚子」當零食吃到膩 網喊：幫你分擔痛苦

婆婆把烏魚子冰5年...她一看發黑問還能吃嗎？ 網曝真相「是極品」

相關新聞

烏魚子拿去微波竟爆炸 網曝一作法：像炙燒

今日就是除夕夜，家家戶戶都會準備豐盛年菜，一家人團圓吃好料，其中烏魚子就是許多家庭必備的菜色。有網友近日發文分享，提醒大家「烏魚子千萬不能微波」，她表示將烏魚子從冰箱拿出，放進微波爐加熱1分鐘，未料卻傳出爆炸聲，烏魚子頭尾皆爆開，且口感非常難吃。

滑溜雞蛋敲開竟成「果凍蛋」 罪魁禍首竟是這原因！

泡麵除了便利性高，包裝小也利於旅遊攜帶，此外吃法也十分多樣，因此深受民眾喜愛。有網友分享，他煮了一碗熱呼呼的泡麵，並加上一顆蛋增添風味，不料敲開後，卻跑出了一顆「果凍蛋」，令他嘖嘖稱奇。

他好奇拉麵放海苔的真實功用 老饕曝「四字」解答

熱呼呼且香氣四溢的日式拉麵往往會加上一片海苔，但海苔一但泡入湯中，脆脆的口感便會消失殆盡。有網友認為海苔潮濕後根本無法咀嚼，讓他不禁疑惑道「有沒有拉麵上面那片海苔為何存在的八卦？」

賣擱問！過年9大顧人怨的親戚問話 用「年獸級話術」神回

農曆春節到來，免不了要被親戚追問個人近況，從感情狀況、學業工作到薪水年終等，通通都會做一次全面調查，面對長輩們的問候攻勢，應該如何回答才不會顯得尷尬？「聯合新聞網」整理過年9大顧人怨的話題，以及教大家如何神回覆...

電器紙箱「神秘人臉圖」有何用？ 內行揭真實用途

你是否注意過紙箱上的圖示嗎？近日有網友發現電器紙箱印有「神秘人像圖」，他左思右想都無法理解其中含意，因此將照片分享至網上，釣出內行人留言解答。

手指不沾屑！逛賣場見「洋芋片夾」 網一看拒用：這樣不過癮

香脆洋芋片廣受大小朋友喜愛，常常讓人一口接一口停不下來，然而對某些人來說，吃洋芋片最怕手指沾滿屑碎，就有廠商看準商機特別推出「洋芋片夾」，實體物在網上曝光，掀起眾人一陣熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。