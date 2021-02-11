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烏魚子拿去微波竟爆炸 網曝一作法：像炙燒
今日就是除夕夜，家家戶戶都會準備豐盛年菜，一家人團圓吃好料，其中烏魚子就是許多家庭必備的菜色。有網友近日發文分享，提醒大家「烏魚子千萬不能微波」，她表示將烏魚子從冰箱拿出，放進微波爐加熱1分鐘，未料卻傳出爆炸聲，烏魚子頭尾皆爆開，且口感非常難吃。
原PO在「爆廢公社公開版」指出，她從冰箱將之前烤剩下的烏魚子拿出，準備料理來吃，為求方便，直接將烏魚子丟進微波爐加熱，但加熱不到10秒，爐內卻傳出蹦一聲，打開一看才發現烏魚子爆炸了，烏魚子頭尾處露出滿滿金黃色烏魚卵，令原PO哭笑不得，笑稱自己是「過年放鞭炮、製作爆米花」，並透露烏魚子爆炸的位置口感相當難吃，建議民眾不要輕易嘗試。
貼文一出後，許多網友紛紛留言，「蛋不能放微波爐啊」、「還好妳有說出來，不然過年因該還會很多人會爆蛋」、「長知識」、「不是什麼東西都可放微波爐加熱的，蛋也是」、「變杯子蛋糕了」、「好像腳踏車墊，破掉的那種 」、「感覺糟蹋了」。
另有網友教怎麼加熱，「我都是冷凍拿出來微波13秒，打開翻面再10秒，不會爆剛好微燙」。也有人建議，烏魚子可以在微波前劃上一刀，味道就會像炙燒作法一樣美味。
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