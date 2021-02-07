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超浮誇！她PO母種出「巨無霸長年菜」 網驚：從除夕吃到初五

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友分享媽媽種的「超巨型長年菜」。圖／翻攝自爆廢1公社
一名女網友分享媽媽種的「超巨型長年菜」。圖／翻攝自爆廢1公社

農曆春節將至，家家戶戶都會準備年菜，其中被喻為「長年菜」的刈菜（芥菜）更是不可或缺菜餚，日前就有一名女網友分享媽媽種的「超巨型長年菜」，照片讓網友都驚呆了！

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，「我的媽媽種菜真的是越種越浮誇！這一欉到底是要吃多久啦！」只見照片中，媽媽雙手抱著幾乎比自己體型還要巨大的刈菜，讓原PO忍不住笑說「有人有看過比它還大的嗎？」

原PO還補充，「長年菜真的就是長那麼大！完全沒有P圖跟借位！」家裡每年真的都吃那麼誇張的蔬菜，「連高麗菜、山東白菜、包心白菜、椴木香菇、花椰菜也都很大！只是這欉長年菜比往年的更大！」

巨無霸刈菜曝光後，吸引超過2萬人按讚，紛紛留言回應「吃這棵長年菜可以活得長長久久」、「哇...好大喔！吃這個會長年一千歲」、「是否能報金氏紀錄」、「妳媽是不是有跟哆啦A夢借放大燈」、「有感受到媽媽對菜的熱忱與愛」、「這個可以從除夕吃到初五」、「從年頭吃到年尾的概念」。

年菜 爆廢公社

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