動漫迷排「升旗隊形」超遵守防疫 5千人讚翻：宅男乖乖又可愛

第九屆台北國際動漫節4日登場，受疫情影響，主辦單位繃緊神經，祭出多項防疫規範，動漫迷們也井然有序地參加活動。有網友在臉書上分享一張照片，只見每一位動漫迷都乖乖遵守整齊的社交距離，在展覽入口處坐地等待。照片曝光後，網友紛紛大讚「動漫圈總是不會讓人失望」。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張台北國際動漫節照片，表示「井然有序的排隊，怕了吧」，只見照片中，許多民眾布滿了整個世貿廣場，每一位民眾都乖乖坐地等待，且都間隔1.5M的社交距離，隊伍看起來相當整齊。

照片曝光後，吸引5千多名網友按讚，「動漫圈總是不會讓人失望」、「這就是為何我另一半可以選擇宅男，乖乖又可愛」、「好像世紀帝國的軍隊阿， 整整齊齊」、「宅宅比去唐吉訶德那些人都守規矩多了！防疫距離做的很好」、「講真的，絕大部分的阿宅都是超級乖乖牌，是一群沈浸在動漫世界不影響他人的人」。

據了解，動漫節主辦單位採取「1出就1進」的人流管控方式，並要求排隊民眾保持相隔約1公尺的社交距離，活動也採取實名制，入場前要戴口罩、量體溫和噴酒精，主辦單位也開放6個出入口，避免人潮都聚集在同個出入口，一切防疫措施都遵守指揮中心規範。