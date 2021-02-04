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動漫迷排「升旗隊形」超遵守防疫 5千人讚翻：宅男乖乖又可愛

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友捕捉到動漫迷排隊的畫面，大讚井然有序。圖翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
有網友捕捉到動漫迷排隊的畫面，大讚井然有序。圖翻攝自臉書社團「路上觀察學院」

第九屆台北國際動漫節4日登場，受疫情影響，主辦單位繃緊神經，祭出多項防疫規範，動漫迷們也井然有序地參加活動。有網友在臉書上分享一張照片，只見每一位動漫迷都乖乖遵守整齊的社交距離，在展覽入口處坐地等待。照片曝光後，網友紛紛大讚「動漫圈總是不會讓人失望」。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張台北國際動漫節照片，表示「井然有序的排隊，怕了吧」，只見照片中，許多民眾布滿了整個世貿廣場，每一位民眾都乖乖坐地等待，且都間隔1.5M的社交距離，隊伍看起來相當整齊。

照片曝光後，吸引5千多名網友按讚，「動漫圈總是不會讓人失望」、「這就是為何我另一半可以選擇宅男，乖乖又可愛」、「好像世紀帝國的軍隊阿， 整整齊齊」、「宅宅比去唐吉訶德那些人都守規矩多了！防疫距離做的很好」、「講真的，絕大部分的阿宅都是超級乖乖牌，是一群沈浸在動漫世界不影響他人的人」。

據了解，動漫節主辦單位採取「1出就1進」的人流管控方式，並要求排隊民眾保持相隔約1公尺的社交距離，活動也採取實名制，入場前要戴口罩、量體溫和噴酒精，主辦單位也開放6個出入口，避免人潮都聚集在同個出入口，一切防疫措施都遵守指揮中心規範。

第9屆台北國際動漫節4日在台北世貿一館開展，許多動漫迷一早就到現場排隊，主辦單位落實防疫，利用展場空間分流進場人數。圖／中央社
第9屆台北國際動漫節4日在台北世貿一館開展，許多動漫迷一早就到現場排隊，主辦單位落實防疫，利用展場空間分流進場人數。圖／中央社
台北國際動漫節4日上午10時在台北世貿一館開展，許多動漫迷一早就到現場排隊，因應疫情，主辦單位中華動漫出版同業協進會表示現場全面落實防疫措施。民眾入場前要量測體溫。圖／中央社
台北國際動漫節4日上午10時在台北世貿一館開展，許多動漫迷一早就到現場排隊，因應疫情，主辦單位中華動漫出版同業協進會表示現場全面落實防疫措施。民眾入場前要量測體溫。圖／中央社

社交距離

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