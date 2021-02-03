藏大秘寶？打掃阿嬤家翻出神秘保險箱 網友全歪樓

年關將近，許多人會開始大掃除，往往這時會在家中發現一些消失許久的東西。一位網友分享在阿嬤家打掃時，發現藏在家中的神祕保險箱，除了外觀斑駁，保險箱轉盤上刻著的竟是日文，原PO好奇如果打開來後會不會藏著大秘寶。

一名網友在「Dcard」上分享大掃除碰到的趣事，他提到因為要過年了，整理阿嬤家時發現一個神祕保險箱，除了外觀有些斑駁外，保險箱的轉盤上還刻著日文，雖然有鑰匙卻無法打開。原PO詢問阿公和阿嬤後，2位老人家對保險箱的來歷也不清楚，只知道是以前阿祖留下來的保險箱，重重謎團之下，讓原PO好奇如果能打開保險箱，不知道裡面藏著什麼東西。

貼文曝光後引起大批網友回覆，許多人在推文「卡位」，以求之後保險箱打開後能得知裡面隱藏的秘密，還有網友歪樓表示「明年學測作文：如果我家有舊保險箱」、「鬼殺隊隊服吧，我阿祖保險箱就有一套」、「裡面是one piece啦！你打開海賊王就結局了」，甚至還有人喊「真的打不開就鋸開」；此外，還釣出家裡有相同保險箱的網友，她提到自己的爺爺直到今日，都還在用同一個保險箱。

不過也有網友認真回應，有人建議可以用聽診器聽調整轉盤時的聲音，「每次聽到不一樣的聲音就轉鑰匙，多試幾次有機會打開」；此外對於有人喊著「打不開就鋸開」，有網友反斥保險箱本身就是有價值的文物，呼籲那群喊鋸開保險箱的人三思。

對於原PO阿嬤家中的保險箱，有人分析應是日治時期留下來的文物，他猜測當中可能存放文件或貴重物品，另外他建議原PO若無法開啟，可以考慮告知國立台灣歷史博物館，「他們會有更專業且不破壞文物的處理方式」。