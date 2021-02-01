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黑人搭捷運遇到無禮屁孩 下一秒迸出超流利台語讓對方愣住

聯合新聞網 / 綜合報導
台北捷運。 圖／聯合報系資料照
台北捷運。 圖／聯合報系資料照

台灣人熱心和善，再加上美食、文化等事物，讓許多外國朋友相當讚賞，甚至愛上台灣並留下來生活，也因此有些新住民會入境隨俗學到台語。一名網友在臉書「爆怨2公社」貼文分享自己的黑人朋友趣事，原來昨（31）日他們搭乘捷運時，聽到2名少年在調侃友人的膚色，就在下車前黑人朋友突然冒出一句台語，讓這2名少年當場愣住，也讓許多鄉民看了大快人心。

原PO寫道朋友是非裔美國人，已經來台灣住了10多年了，不管是去菜市場用台語買菜，或者用國語打電話跟客服聯絡，通通難不倒他，昨天他們搭捷運時，朋友就再次秀出了他流利的台語。原PO說昨日兩人出去喝完酒後搭上末班捷運，這時車上有2名少年看到他們後便討論起友人的膚色，雖然講得很小聲但仍然被原PO他們聽得一清二楚。

2名少年還開起膚色的玩笑，並說出一些沒水準的話，例如「吃巧克力會不會吃到手指」之類的，不過黑人朋友因為習慣這樣的情況，因此也不打算拆穿他們。就在列車到站準備下車之際，這時朋友看到其中一名少年的褲子拉鍊沒拉好，便脫口說出台語提醒對方「少年A，你懶覺啊造出來（你的生殖器跑出來了）」，原PO說他看到這2名少年用不可思議又崇拜的眼神看著他們，讓他覺得很好笑。

貼文一出也笑翻一大票網友，許多人都稱讚不已，「幹得好，我欣賞你朋友」、「這個好有畫面」、「我最討厭別人對黑人種族歧視，我會把他們嗆回去」、「真是沒水準的屁孩」、「大氣又不失禮的回敬」、「神之反擊」、「屁孩的言論真的會讓人翻白眼」、「高招！我猜他們只差沒地洞可以鑽了」、「黑人明明很多都nice，很多人就是亂歧視」。

一名網友和黑人朋友搭捷運時遇到2名沒禮貌的少年，沒想到下一秒黑人朋友冒出一句台語，讓少年愣在原地。 圖／翻攝自「爆怨2公社」
一名網友和黑人朋友搭捷運時遇到2名沒禮貌的少年，沒想到下一秒黑人朋友冒出一句台語，讓少年愣在原地。 圖／翻攝自「爆怨2公社」

爆怨公社 捷運 黑人

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