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公公自製泡麵創意料理 成果讓她差點崩潰尖叫

聯合新聞網 / 綜合報導
許多台灣人因便利性考量，常以泡麵取代正餐填飽肚子。圖／Ingimage。
許多台灣人因便利性考量，常以泡麵取代正餐填飽肚子。圖／Ingimage。

泡麵對於忙碌的民眾及半夜肚子餓急於果腹的人們而言，是個極佳選擇，不過有網友分享，公公為了求新求變，做了一道泡麵創意料理，但成品出爐卻讓她差點崩潰尖叫！

一名網友於「爆廢1公社」上發文分享，她的公公突發奇想，利用電鍋做了一道「泡麵黑暗料理」－泡麵蒸蛋。只見照片中有凝固的蛋液及較為乾癟的麵條，但因鍋內水分不足，導致泡麵蒸蛋失去光澤且黏在鍋底，而麵條本身乾巴巴的聚集在上方，讓許多網友不禁直呼「這能吃嗎？」

有網友留言表示，「乍看之下以為長了蛆」、「好特別的料理…」、「我以為是蟲」、「創意料理迸出新滋味，味道不曉得怎麼樣」、「那個麵是怎樣」、「好可怕，看了完全不想吃」、「大開眼界，沒看過這種做法」、「這賣相很差，有人吃過嗎？」、「這真的能吃嗎？有密集恐懼症的人都會不敢碰吧」。

但也有老饕表示，「我吃過自己做的，泡好的泡麵瀝乾+生蛋混合，之後用微波煮熟，超美味的」、「應該不錯吃，色相不美而已」、「我媽也做過，我覺得很好吃」、「我家是打雞蛋跟泡麵混合下去煎，也神好吃」、「公公懂吃啊，這個神好吃的」。

泡麵 創意料理

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