聽新聞
test
0:00 / 0:00
天竺鼠車車外出不幸遇「車禍」 媽見狀驚呼：這是李榮浩吧
日本原創定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》推出後爆紅，在木棉花的YouTube頻道中，每一集都突破百萬觀看次數。《天竺鼠車車》風潮席捲全台，許多民眾也開始動手玩創意，DIY製作屬於自己的天竺鼠車車。日前，一名女網友也分享趣聞，她與妹妹一同製作的「大眼天竺鼠車車」意外發生車禍，變成了「李榮浩車車」，引來網友一陣爆笑。
女網友在Dcard表示，前陣子她與妹妹一同用羊毛氈戳了一隻天竺鼠車車，相較於劇中角色西羅摩，原PO製作的眼睛更大了一些，但模樣仍相當可愛。一日，原PO的妹妹與男友外出約會，他們也興奮的將「大眼天竺鼠車車」帶出門，並掛在車上，藉此吸引其他路人的目光。
不料回到家時，妹妹卻赫然發現「大眼天竺鼠車車」不見了，驚慌之際，男友也趕緊沿路尋找下落。然而，當男友找到羊毛氈時，「大眼天竺鼠車車」早已面目全非，該車車疑似出了「車禍」，使原先的萌萌大眼消失不見，只剩下兩顆小顆的黑眼豆豆。
原PO的媽媽見到照片後也忍不住吐槽，直言「這是李榮浩吧」，讓她笑到差點把晚餐噴出來。隨後，她也將這件趣聞分享出去，立刻引來迴響，網友紛紛留言回應，「太可愛了吧」、「另類喜感耶！」、「好好笑，好可愛」、「車禍戳到我笑點」、「看到『它車禍』讓我直接笑出來」，也有人笑稱，「我覺得眼睛掉了之後更可愛」。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言