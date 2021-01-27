天竺鼠車車外出不幸遇「車禍」 媽見狀驚呼：這是李榮浩吧

日本原創定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》推出後爆紅，在木棉花的YouTube頻道中，每一集都突破百萬觀看次數。《天竺鼠車車》風潮席捲全台，許多民眾也開始動手玩創意，DIY製作屬於自己的天竺鼠車車。日前，一名女網友也分享趣聞，她與妹妹一同製作的「大眼天竺鼠車車」意外發生車禍，變成了「李榮浩車車」，引來網友一陣爆笑。

女網友在Dcard表示，前陣子她與妹妹一同用羊毛氈戳了一隻天竺鼠車車，相較於劇中角色西羅摩，原PO製作的眼睛更大了一些，但模樣仍相當可愛。一日，原PO的妹妹與男友外出約會，他們也興奮的將「大眼天竺鼠車車」帶出門，並掛在車上，藉此吸引其他路人的目光。

不料回到家時，妹妹卻赫然發現「大眼天竺鼠車車」不見了，驚慌之際，男友也趕緊沿路尋找下落。然而，當男友找到羊毛氈時，「大眼天竺鼠車車」早已面目全非，該車車疑似出了「車禍」，使原先的萌萌大眼消失不見，只剩下兩顆小顆的黑眼豆豆。

原PO的媽媽見到照片後也忍不住吐槽，直言「這是李榮浩吧」，讓她笑到差點把晚餐噴出來。隨後，她也將這件趣聞分享出去，立刻引來迴響，網友紛紛留言回應，「太可愛了吧」、「另類喜感耶！」、「好好笑，好可愛」、「車禍戳到我笑點」、「看到『它車禍』讓我直接笑出來」，也有人笑稱，「我覺得眼睛掉了之後更可愛」。

女網友與妹妹動手製作了一隻天竺鼠車車，沒想到該車車疑似發生「車禍」，使其面目全非。圖／取自Dcard、推特（合成圖）