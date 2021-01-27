外送員曝「深夜時效急單」 內容物揭曉網笑翻

外送平台市場大幅成長，外送商品種類包羅萬象，除了餐廳，又與賣場、超商合作，提供更多的便利性。有外送員分享，接到一筆深夜訂單，商品內容卻讓他詼諧表示，「壞了興致哪擔得起這責任」。

一名外送夥伴於《外送員的奇聞怪事》上貼出了一張圖並表示，「這是送啥我就不多加撰述了，7-11取貨，只取了這個，我要趕快送達，在這晚上12點34分時，再晚一點害人睡著，壞了興致我哪承擔得起這責任」。

照片中可以看到，一個大大的塑膠袋裏頭裝著一盒「保險套」，原PO也詼諧表示，「送達客人家的時候，客人頭低低的取貨，我就知道他覺得他錯了，也就沒跟他多說什麼」。

文章發布後，網友紛紛留言表示，「你騎慢一點，你可能會拯救一條無辜的小生命」、「時效性緊急單，送這單要帶大聲公：您好，熊貓002保險套已送達囉！」、「太晚去就要出人命啦...哈哈哈」、「深夜點這個也太敏感，好明顯，難怪客人都害羞了」、「這個真的要快送達，不然會出人命」、「加油，台灣生育率靠你了」。