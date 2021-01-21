怎麼塞的？嬤拿出超過20年藥酒驚見「苦瓜完全體」 網揭正解

許多長輩都會私藏「養生藥酒」，認為放越久價值越高。一名網友近日就分享從阿嬤那裡得來一瓶放了超過20年的「苦瓜藥酒」，讓他相當好奇到底能不能喝。不只如此，由於畫面中的瓶口極小，苦瓜卻是「完全體」，他也納悶苦瓜到底是怎麼放進去的，引發網友討論。

原PO昨（20）日在臉書社團「爆廢1公社」貼出一張照片，表示阿嬤突然從倉庫拿出一瓶苦瓜藥酒，但是已經封存20多年，「這東西還能喝嗎？」不只如此，原PO也好奇明明瓶口這麼窄，「苦瓜是怎麼進去的？」

文章一出，許多專業網友揭曉答案，「小時候進去的，在瓶子裡養大」、「還在藤蔓上的小苦瓜被放進玻璃瓶中，隨著時間慢慢長大，就留在瓶子裡囉」、「還小的時候，苦瓜塞進去瓶子，長大後把莖切掉」。

至於到底要不要喝這瓶酒？許多人說不敢喝，直呼「感覺喝完會上醫院」；不過也有網友持不同看法，「可以的，不要怕，喝了心涼疲透開（心涼，脾土開，意謂心情輕鬆，胃口大開）」、「不懂價值的話，苦瓜酒我幫你喝，那越久越貴」、「不要辜負阿嬤的愛心」。

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