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吹風機變身「火雞」 網想笑又怕：差點連燙髮錢都省了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享家中吹風機變身「火雞」的影片，但這卻讓網友直呼笑不出來。圖片來源／ingimage
一名網友分享家中吹風機變身「火雞」的影片，但這卻讓網友直呼笑不出來。圖片來源／ingimage

吹風機當火雞用？一名網友在網上發文分享家中吹風機與別家吹風機的不同之處，只見他才將吹風機打開不到5秒鐘，吹風機風口處竟冒出火柱，而原PO竟還自嘲「中秋烤肉家家戶戶必備一隻」，讓許多網友直呼危險，紛紛留言「不怕房間燒了就繼續玩！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文寫下「我要抱怨我家吹風機，為什麼你要把自己當成火雞（台語，指瓦斯噴槍）」，只見原PO附上的影片中，一把看似平凡的吹風機開啟開關後，才過3秒竟從風口處冒出紅紅火柱，簡直讓人全看傻了。

網友們看後都紛紛留言表示，「太傻眼了，這個是火烤頭髮吧...」、「發爐了」、「夭壽！這是點香用的吧」、「吹風機的價格，噴燈的價值」、「我曾經有一支也是這樣，後來整支著火差點把房間燒了，不怕房間燒了就繼續玩吧！」

也有其他網友直呼危險，勸原PO別再使用這支吹風機，「超危險，趕緊扔了不要玩他了啦」、「樓主心臟很大顆哦～都不怕突然之間電線走」、「等會電容炸掉、電線著火、開關箱跳掉就嗨起來了」。

爆怨公社 吹風機

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