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收英文私訊！他回1句話被抓包是台灣人 網笑翻：課本教的

聯合新聞網 / 綜合報導
如何一眼分辨出台灣人，有網友表示要用一句英語就可以分辨出來。歐新社
如何一眼分辨出台灣人，有網友表示要用一句英語就可以分辨出來。歐新社

台灣人用一句英語就能暴露出自己的國籍？近日有粉專貼出一張對話照片，只見一方打招呼時用「nice to meet you」，另一方則回「I'm fine,thank you and you」，馬上被他識破是台灣人。

粉專「渡邊直美」經常在網路上分享有趣的圖片，近日她分享了一張對話截圖，圖中有A、B雙方初次見面，A先傳訊息「hi」打招呼，B馬上回「Yes？」，接著A回說「nice to meet you」，沒想到B竟使用台灣教科書標準回覆用法，「I'm fine, thank you and you !」

這句話讓A頓時無言，懷疑B不是外國人而是台灣人，隨即用中文確認寫道「你是台灣人？」，而B也因為身分被揭穿，驚訝地說道「這樣也知道？」。

照片曝光後，引發許多網友紛紛留言「確認過and you，確定是台灣人XD」、「因為我們都讀一樣的英文書」、「香港的確沒有and you這部份」、「不是nice to meet you too嗎？答非所問」、「英文課本標準流程」。

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