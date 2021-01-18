不冷？女友「全裸」陪跑山 合照曝光網傻眼：好歹穿件衣服
近日有網友趁著好天氣騎重機載女友跑山，沒想到後座女子竟然一絲不掛，甚至最後還全裸入鏡，照片在網上曝光，引來9000多名網友笑說「天氣那麼冷，好歹給她穿件衣服」。
原PO在臉書社團「爆廢1公社」曬出一組照片，並表示氣候回暖趁天氣好，決定載女友一起去跑山，只見所謂的女友其實是「充氣娃娃」，而且全身上下沒穿衣服，只戴一頂安全帽，相比之下男子全副武裝，幸福地搭肩摟腰和「女友」合照。
貼文掀起一票網友熱烈回應，「光溜溜的好害羞啊！」、「根本謀殺，是想趁機冷死她」、「板主不貼心，這樣女友會冷」、「買件衣服給她吧，不要這麼小氣」、「恥度爆表，路上沒引人側目？」、「這到底需要多少梁靜茹的勇氣」、「好有梗，虧你想得到」。
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