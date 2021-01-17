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女「罩杯B漲到D」求診婦產科 醫師1句話她傻眼：被羞辱

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文表示，覺得身體不舒服，於是去婦產科求診，沒想到醫師的一句話，讓她傻眼。示意圖／ingimage
一名女網友PO文表示，覺得身體不舒服，於是去婦產科求診，沒想到醫師的一句話，讓她傻眼。示意圖／ingimage

身體若出現狀況，一定要趕緊就醫檢查，千萬別讓小病變成大病。近日一名女網友PO文表示，覺得身體不舒服，於是去婦產科求診，沒想到醫師的一句話，讓她傻眼直呼「我花200元去被羞辱」，掀起大批網友熱議。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社PO文表示，最近身體有些變化，不僅體重上升、小腹微凸、罩杯從B漲到D，就連月經還沒來肚子也悶悶的。原PO透露，由於自己曾捐過卵，想說是不是卵巢長了什麼，加上媽媽前陣子動了子宮肌瘤的手術，因此決定去婦產科檢查。

原PO提到，去照了子宮超音波後，醫師表示「沒事，看起來很健康」，她詢問「那怎麼會感覺身體怪怪的？」醫師回答「我想可能，只是單純的胖了吧！」讓她不禁崩潰喊「我花200元去被羞辱，我是抖M（意即有受虐傾向）嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言回應「沒啥事！單純只是胖而已，好傷啊」、「醫生滿直的，但起碼身體健康沒事就好」、「妳要慶幸醫生願意跟妳說實話」、「羨慕胖胸部！很精準啊」、「求變D的方法」、「花200元，買心安，醫生證明妳身體沒事，是最好的消息」。

子宮 婦產科 爆怨公社

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