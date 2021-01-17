外送員被要求喊「寶貝軒軒以後只抱妳 」 網神改編笑瘋全場

近年來外送平台崛起，投入此行業的人不斷增加，也會碰到千奇百怪的送餐情況。近日有外送員在訂單備註欄上看到「恥」度爆表的要求，讓她大翻白眼又無奈，照片在網上曝光，網友歪樓「幫他把和好台詞變成分手台詞」。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享一張截圖照，只見客戶備註除了寫門口碰面外，竟還註明「2樓，『寶貝笨軒軒，對不起啦，以後只抱妳，食物到了快出來』」，傻眼要求讓她直呼「是不是在玩我」。

貼文引來千名網友按讚留言，還有人幫忙改編台詞，「要是我就送到門口大喊，『寶貝軒軒我們分手吧，這是送妳的最後一餐，別再打擾』」、「出頭多，就是利用妳搞浪漫」、「回顧客：抱歉，我是瘖啞人士」、「哈哈，他的幸福靠妳了」、「要給1000小費才喊的出口」、「跟她說什麼軒的出來領飼料了」、「男的一定偷吃被抓包」。

至於最多人關心是否有喊出來，原PO則回應，「我還在找地址的時候，女方已經在樓下等，抵達時對方表示餐點直接給她就好」。同時也有人建議，下次遇到此情況，可以拿手機螢幕給對方看留言就好。