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郵局領號一按「手指變紅」 真相曝光網笑：太惡意了！
民眾到郵局都會先抽號碼牌，等待櫃台人員叫號辦理服務。近日一名網友去郵局辦事，正當他要照指示按鍵取票時，卻發現下方擺的竟是「紅色印泥」，差點上演搞烏龍的戲碼，照片曝光後掀起一陣熱議。
原PO在臉書社團「新·路上觀察學院」貼出一張照片，只見號碼牌機器顯示等待人數有3位，櫃台則貼著「請按鍵取票」且箭頭朝下的提醒標語，值得注意的是，擺在桌上的紅色按鈕其實是印泥，由於出現在標語下方的位置，民眾可能不注意就按錯，讓他不禁笑說「這印泥也太惡意了吧！」
貼文一出，吸引8000多名網友按讚留言，「哈哈，那是搶答鈕啦！」、「都市傳說，走出郵局的人食指都是紅的」、「我一定會被騙」、「感覺我會去按」、「是我一定按錯」、「間諜按鍵」、「我同事說這有戳到她的笑點」。
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