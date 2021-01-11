快訊

認了放生辛龍 吳宗憲嘆「他還是走不出來」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郵局領號一按「手指變紅」 真相曝光網笑：太惡意了！

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾到郵局發現一個間諜按鈕。圖擷自facebook
民眾到郵局發現一個間諜按鈕。圖擷自facebook

民眾到郵局都會先抽號碼牌，等待櫃台人員叫號辦理服務。近日一名網友去郵局辦事，正當他要照指示按鍵取票時，卻發現下方擺的竟是「紅色印泥」，差點上演搞烏龍的戲碼，照片曝光後掀起一陣熱議。

原PO在臉書社團「新·路上觀察學院」貼出一張照片，只見號碼牌機器顯示等待人數有3位，櫃台則貼著「請按鍵取票」且箭頭朝下的提醒標語，值得注意的是，擺在桌上的紅色按鈕其實是印泥，由於出現在標語下方的位置，民眾可能不注意就按錯，讓他不禁笑說「這印泥也太惡意了吧！」

貼文一出，吸引8000多名網友按讚留言，「哈哈，那是搶答鈕啦！」、「都市傳說，走出郵局的人食指都是紅的」、「我一定會被騙」、「感覺我會去按」、「是我一定按錯」、「間諜按鍵」、「我同事說這有戳到她的笑點」。

郵局

延伸閱讀

講不聽！公公吻孫子「種草莓」留記號 媽崩潰：根本是騷擾

餐廳貼牛肉產地來自「好市多」 外國人看傻：Costco獨立了？

鹹酥雞攤的地獄食材？網友點名「3品項」：家人都不敢吃

店員忙補貨！好市多「特價夯品」遭瘋搶 網驚：有人搬一車

相關新聞

郵局領號一按「手指變紅」 真相曝光網笑：太惡意了！

民眾到郵局都會先抽號碼牌，等待櫃台人員叫號辦理服務。近日一名網友去郵局辦事，正當他要照指示按鍵取票時，卻發現下方擺的竟是「紅色印泥」，差點上演搞烏龍的戲碼，照片曝光後掀起一陣熱議。

全聯水果商品驚見「珍妮佛羅培茲」 網笑翻：很跟得上話題！

拉丁天后珍妮佛•羅培茲（Jennifer Lopez）日前代言一款遊戲廣告，廣告裡的台詞「雪莉？」、「哇！珍妮佛羅培茲！」更被大量使用在迷因界。然而近日有民眾到全聯賣場購物，發現這股風潮也燒進來，用在水果「雪梨」身上，讓眾網友笑翻。

婆婆把烏魚子冰5年...她一看發黑問還能吃嗎？ 網曝真相「是極品」

每到秋冬是天然烏魚的盛漁期，是享用烏魚子的最佳季節，尤其是過年，更是許多人家中必備的年菜，高級的烏魚子更是價格不斐，日前有網友在冰箱發現...

10萬看成1萬！她ATM提款多領9萬 網友羨慕：我都餘額不足

不論銀行、超商、捷運站，許多地方都設有ATM自動提款機，方便民眾隨時可以領錢，但有一名女網友抱怨昨（7）日去一台提款機領錢時，螢幕介面的按鍵有小陷阱，害她一時沒看清楚，原本要領1萬元變成領10萬元，網友們看了都笑說「羨慕還有10萬能領」。

打開阿嬤冰箱見「4活體」她嚇壞 網驚：還好家中長輩吃素

長輩的冰箱總是處處充滿驚喜！近日一名女網友幫忙整理阿嬤的冰箱，沒想到打開冰箱門後竟被眼前「這一幕」嚇壞，照片在網上曝光，眾人看完紛紛驚呼「好恐怖，是我會嚇到哭出來」。

她曝最不該存在的食物是它！ 網秒推爆：到底是誰發明的？

每個人對美味的喜好都不同，然而日前有一名網友在網上PO文直指「世界上最不該存在的食物」是三色豆，原PO還重申3次對三色豆的厭惡。沒想到，貼文意外引起網友強烈共鳴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。