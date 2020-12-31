小兄妹沒錢買蛋糕！他暖心幫結帳 真相曝光讓人「拳頭硬了」

常聽到「台灣最美的風景是人」，許多充滿愛心的民眾看到需要幫助的人，通常都會伸出援手幫忙，不過有位網友在咖啡店看到兩名小朋友佇立櫥窗前盯著蛋糕看，還聽到他們說想吃但沒錢，讓這名網友大器地買了蛋糕給他們，看似一件相當溫暖的善事，但結局卻讓鄉民們看到「拳頭都硬了」。

這名網友在臉書「爆廢1公社」貼文寫道，昨（30）日在外面喝咖啡，看到兩個小朋友站在櫥窗前對著蛋糕指指點點，因為寒流來襲，他不忍心又好奇地靠過去聽他們在講什麼。依稀聽到小妹妹對哥哥說想要吃哪一個蛋糕，但小男孩掏了掏口袋說「哥哥也沒錢啊，爸爸也不知道去哪兒了」，讓原PO聽了眼眶泛紅。

他當下走到櫃檯並且對店員說「這兩個小孩喜歡什麼蛋糕都麻煩幫我包起來」，小朋友拿到蛋糕後開心地衝過去抱著他並道謝，讓他很感動。這樣的結局讓人看了覺得很溫暖，但事實並非如此，原PO說「今天會這樣做絕對不是要說我多有錢還是多有愛心，原因只有一個…我是他們的爸爸！」

貼文一出也讓網友們看了好氣又好笑，「欺騙我的感情」、「怎麼辦，我想揍人」、「忽然拳頭頗硬」、「差點感動，不要騙我的眼淚」、「眼淚差點流出來…嘖」、「害我看那麼久」、「夠廢，這一篇我給90分」、「哈哈哈…梗鋪的不錯」、「我認真了…我輸了」、「我合理的懷疑你是來騙讚的」。