怕爆！她見路邊留「血色」告示牌 網笑：用血留給後人的警惕

許多民眾前往不熟悉的路段都會使用Google map導航帶路，但有時導航會將人帶往不知通往何處的鄉間小路，然而日前有一名女網友看見南投路邊一塊告示牌上寫著令人心驚膽戰的「警語」，讓原PO看了直呼「怕爆！」而網友們卻都被這張告示牌內容給逗樂了。

一名女網友在臉書社團「新·路上觀察學院」發文PO照，她分享一張在鄉間小路拍的照片，一旁雜草叢生的路肩放置了一塊告示牌，上頭寫著「估狗沒走錯，但您會被狗追」，好心提醒按照Google map導航前進的民眾，若繼續往前進恐怕會被狗追，讓原PO看了也心驚膽戰，留言表示「怕爆！」

照片曝光後引來大批網友留言按讚，而網友們都被這張照片逗樂了，紛紛留言笑回「在你準備看第二句的時候，狗已經在後面準備好了」、「這是上個被追的人用血留給後人的警惕」、「我估得到路，卻估不到狗」、「這邊要先存檔，不然等一下被狗咬死了沒地方讀檔」、「用前人鮮血留下的警示」。

當中，有眼尖網友認出這張告示牌位於前往日月潭的路上，有曾走過此路段的網友就留言警告，上次去日月潭真的有看到凶猛的狗，提醒大家行車多注意。