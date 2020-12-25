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交換禮物成2020籤王！兒拎「家法七件組」拍照皮皮剉 網友笑瘋

聯合新聞網 / 綜合報導
有小孩參加交換禮物，卻拿到「家法七件組」，笑翻網友。 圖擷自爆廢公社公開版
有小孩參加交換禮物，卻拿到「家法七件組」，笑翻網友。 圖擷自爆廢公社公開版

每逢耶誕節，不少人想到的活動可能是交換禮物。一名媽媽在臉書發文分享，自己的小孩在交換禮物活動中成了「史上大籤王」，意外抽到「家法七件組」，回家後邊拍照還邊發抖，笑翻眾人。

「是該哭還是該笑！」一名媽媽在臉書爆廢公社公開版發文，分享自己小孩去參加交換禮物，事後竟拿了一包「家法七件組」回家，而且過程中還不斷發抖。七件組合包中有不少人的兒時回憶，包含「愛的小手、麻將牌尺、橘色水管、鐵管、雞毛撢子、不求人、熱融膠條」，讓媽媽看了笑說根本是2020史上大籤王，還大讚這組禮物其實挺實用的。

有網友揣測弟弟心境，紛紛表示「他應該想哭吧」、「弟弟：我當時真的好怕啊」、「嚇死寶寶了」，還說這禮物應該可以讓孩子乖一整年了，弟弟當下應該要馬上丟垃圾桶才對。

有人期待七件組可以再升級，留言表示「少了衣架」、「推薦皮帶」、「還差藤條就能湊齊傳說級十大武器了」，直說每一件都可獨當一面，要是自己抽到肯定寫感謝狀向對方致謝。

然而有些人看了卻笑不出來，認為這禮物是徒增小孩的痛苦，「跟小孩有什麼深仇大恨」、「小孩到底要驚喜還是驚嚇」、「孩子心裡苦」，直呼這項天上掉下來的「大禮」可能會造成小孩的陰影。

耶誕節 交換禮物

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