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他尾牙抽中4.8公斤「抹布」 網友興奮：有錢也買不到的黑金

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在公司的尾牙抽中老闆提供的35年老菜脯，網友們看了直呼「有錢也買不到的黑金」。 圖／翻攝自「廚藝公社」
一名網友在公司的尾牙抽中老闆提供的35年老菜脯，網友們看了直呼「有錢也買不到的黑金」。 圖／翻攝自「廚藝公社」

歲末年終，又到了尾牙旺季，許多公司行號為了犒賞員工一年來的辛勞，老闆都會祭出獎金獎品來抽獎，但有一名網友在臉書PO出照片，表示自己抽到老闆提供的「大獎」，重達4.8公斤，但一看到內容物卻讓他整個超傻眼，直呼「我根本不會弄這個東西啊」，其他網友看了也興奮的說這是「有錢也買不到的黑金」。

原PO在臉書「廚藝公社」貼出一張照片，原來這是公司尾牙抽獎的獎品，他說這是自己抽中的，而且還是老闆提供的獎品，仔細一看裡面竟然有一團像抹布的物體，看起來黑黑髒髒的讓人很傻眼。

原PO說這是老闆家裡自己醃的35年老菜脯，有4.8公斤重，但他根本不會處理這個東西，他說「我打算拿來燉湯，不知道一隻雞放這樣的量約500克夠不夠？」原PO求助無門之下只好發文尋求鄉民們的意見。

照片一出讓許多人驚艷不已，「哇！黑金呢」、「這很貴…放越久越貴」、「極品，有錢也不一定買得到哦！燉雞湯湯品一定非常甘美」、「好羨慕！這有錢也不一定買得到」、「太多了，好多錢欸」、「這有人會收欸，傻傻的你」、「如果屬實，這比3C更值錢」、「35年老菜脯，你老闆真大方。不要的話賣我」、「那個一斤萬元上下…你抽到八萬欸」、「再放個20年，會比黃金更貴」、「應該可以賣個20-30萬」。

也有網友分享美味的料理方法，「一鍋雞湯放1-2條進去，再加個蛤蜊，超好喝」、「切片5-8片，厚一公分下去燉，味道比較會出來，放雞或排骨下去燉，很讚喔」、「一小條黑金菜脯搭配一條新的菜脯，再下去煮雞湯最好喝」、「一隻雞放4、5條左右即可，記得放蒜頭」、「一次放30克煮半隻雞，要煮時先把表面的鹽沖洗一下再煮」。

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