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問號及驚嘆號生了小孩變「‽」 網直呼：有這符號？

聯合新聞網 / 綜合報導
問號與驚嘆號結合，成為了「疑問驚嘆號」。圖／Ingimage
問號與驚嘆號結合，成為了「疑問驚嘆號」。圖／Ingimage

標點符號的使用上，除了有助於減少文字誤解、增加生動語氣，也能直接的讓人理解話語的抑揚頓挫。有網友分享，意外在聊天中發現新的標點符號，「問號及驚嘆號的小孩」，也就是「疑問驚嘆號」，引起網友熱議。

一名網友於社群平台《Dcard》上發文分享，她發現原本用以表示疑惑語氣的問號及驚訝語氣的驚嘆號，兩者竟然合而為一成了新的標點符號。由「問號（？）與驚嘆號（！）」結合的「疑問驚嘆號（‽）」，原PO也貼出維基百科上對於疑問驚嘆號的說明，表示既疑又驚的情感，通常以「?!」或「!?」展示，亦有用「‽」疑問驚嘆號來表示。文章發布後，引起網友的熱烈討論。

原PO貼出維基百科上對於「疑問驚嘆號」的說明。圖擷自Dcard
原PO貼出維基百科上對於「疑問驚嘆號」的說明。圖擷自Dcard

網友紛紛震驚地留言表示，「這三小」、「驚疑號」、「有這東西‽」、「國文老師知道嗎‽」、「混血兒‽」、「居然有這種‽」、「趕快複製收藏起來」。也有網友困惑地提出，「這到底要怎麼打？」、「大家應該都跟我一樣用複製貼上吧？這怎麼打啊？」

有網友嘗試後提出解答，「鍵盤問號鍵長按就有囉‽只是我是要切換成英文再調符號介面，如果直接用注音切過去就不行」，但也有網友表示，「IOS沒有辦法打出來」。

維基百科 Dcard

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