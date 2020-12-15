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停車費要10萬？他看繳費機進場時間超傻眼 「穿越來的嗎？」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在停車場的繳費機看到進場時間竟然是100多年前，連繳費金額也高達10萬元，讓他看傻了眼。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
一名網友在停車場的繳費機看到進場時間竟然是100多年前，連繳費金額也高達10萬元，讓他看傻了眼。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」

現在的停車場大多都是採用自動收費系統，在準備離開之前要先去繳費機台繳費，不過有一名網友今（15）日在臉書發文表示，他前面有位車主一直盯著收費機器看，上前了解才發現螢幕上這位車主的進場時間竟然是100多年前，而應繳金額也變成10萬元，讓原PO忍不住笑說「你是穿越來的嗎？」

原PO在「爆廢公社二館」表示自己當時準備離開停車場，他先去自動收費機繳費，但是在他前面有一位車主一直盯著螢幕發呆，原P0上前仔細一看，螢幕上竟然顯示進場時間是1899年12月30日，應繳金額高達10萬元，這才明白為何這位車主會盯著螢幕看，原PO也笑彎了腰。

原PO拍下照片上傳臉書，並笑說「1899年進場的大哥你是穿越時空嗎？停車費10萬也是史無前例吧」，而這位車主有打給客服但沒有得到回應，原PO只好告訴他「還是你要繳一繳算了」。

照片讓許多網友看了也笑翻，「清光緒25年就停車了」、「清朝末年就停車了~能活這麼久也不簡單」、「我很想看車主所停的馬車」、「1899年停到2020年一天才2.3元，不貴不貴」、「停了121年才10萬？這收費也太佛心了吧」、「原來100多年前就有這麼先進的設備了啊」。

爆廢公社 停車場

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