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女網友天冷叫外送想給小費 一時口誤心意變糗事

聯合新聞網 / 綜合報導
原po的好意因一時口誤引發誤會，十分尷尬，示意圖。圖／本報資料照片 圖／聯合報系資料照
原po的好意因一時口誤引發誤會，十分尷尬，示意圖。圖／本報資料照片 圖／聯合報系資料照

這一週以來氣溫下降，冷得不想出門，不少民眾為求方便，選擇利用美食外送平台來填飽肚子。但有網友分享，在天冷的夜晚訂了外送，而原PO原先打算多給一點小費當心意，不料卻一時口誤引發誤會，文章發布後引起網友熱議。

一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》上發文分享，原PO因最近天氣寒冷不想外出覓食，選擇利用外送平台解決晚餐。當她從外送員冷冰冰的手中接過熱騰騰的餐點時，心中不免有點感觸，便決定多給一點小費以示心意，然而事情發展卻令人出乎意料。

餐點費用共145元，原PO拿了200給外送員，更豪邁的表示，「找我150就好！」，然而外送員聽到後卻愣在原地，並回覆：「小姐妳這是坑我吧！」，原PO當時也因下意識的口誤感到十分錯愕，不知該如何解釋，原先的好意竟成了誤會。

網友紛紛留言表示，「我懂妳的意思，口誤口誤」、「應該說不用找了」、「好糗喔」、「我也這樣過，當下超級尷尬的呀！」、「這是口誤，好尷尬啊」、「外送員表示『差點被妳坑了』」、「還好天氣冷頭腦夠清醒，沒有被妳迷惑了」。

更有網友KUSO留言表示，「外送員：奇怪，最近我怎麼越做越窮」、「手冷心更冷」、「外送員心想，我不是退伍了，怎麼還會被凹」、「當媽了，為了掙錢也是挺不容易的，但妳的行為，是土匪」。

外送員

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