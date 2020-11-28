到早餐店點蔥抓餅淋「邪惡沾醬」她一吃驚為天人：超爆好吃

台灣早餐種類眾多，連不少外國人來都為之驚嘆，除了一般經典搭配外，也有不少人會發會自己的「創意」，請早餐店客製出「新奇口味」，有一名女大生透露，最近偶然發現蔥抓餅加上一種「邪惡沾醬」後，一吃驚為天人，此文一出也掀起熱議。

女大生在論壇網站「Dcard」發文說，日前在上課的時候，發現自己左邊的同學在吃巧克力厚片，右邊同學在吃蔥抓餅，被包夾的她表示聞起來超級香，於是靈機一動，後來到早餐店點餐的時候，順便問了能不能用「蔥抓餅+巧克力醬」的搭配，店家也照她的要求客製化了一份巧克力醬蔥抓餅給她，她一吃驚為天人，直呼「超爆好吃，給我去點爆！」

此文一出也引起網友熱議「真假啊？好吃？第一次看到這種搭配」、「好酷的搭配，能形容是什麼味道嗎好好奇」、「我家附近賣蔥抓餅的就有巧克力口味，也有花生醬口味」、「怎麼看起來很讚。」原PO也補充吃起來的口感，就是蔥抓餅的香加上巧可力的甜，完全無違和感。

另外也有人分享自己的獨特美味餐點「我第一次是吃巧克力飯糰 ，結果超好吃」、「巧克力薯餅三明治也超好吃」、「厚片+半熟蛋，唯獨草莓，其他都推，尤其花生跟巧克力」、「我認真，巧克力醬章魚燒人間美味，此生推爆」、「蔥抓餅加煉乳也超好吃」。